Ghost of Tsushima è mozzafiato nelle nuove foto del digital artist Cristiano Bonora

Sulle pagine di SpazioGames ospitiamo, di tanto in tanto, delle gallerie che mostrano scatti in-game davvero d’effetto realizzati prevalentemente da fotografi professionisti o artisti digitali, che mettono in mostra il loro occhio immortalando delle scene all’interno dei videogiochi. È anche il caso di Cristiano Bonora, del quale vi abbiamo parlato mesi fa per mostrarvi da vicino le sue immagini verticali dedicate a videogiochi come God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon: Zero Dawn e Control, tra gli altri.

L’artista, che si serve delle Photo Mode presenti all’interno dei giochi che tratta, aveva spiegato di non volersi allontanare dai risultati possibili proprio in-game, mentre altri fotografi digitali preferiscono dedicare tanto alla post-produzione su PC. Per questo, nelle sue immagini vediamo tanto, davvero tanto, del gioco trattato.

Alla base delle sue immagini c’è l’idea di catturare i momenti in verticale: una decisione che richiama il ritratto tradizionale e che vuole mostrare appieno la virtualità, glorificandola e mettendola contemporaneamente al centro della discussione. Un concetto sposato anche dai suoi scatti dedicati a Ghost of Tsushima, come potete vedere poco sopra: Bonora ha realizzato una galleria di trentuno scatti che riassumono «tre mesi e mezzo» di avventura trascorsi all’interno del titolo Sucker Punch – che ha avuto un successo sorprendente perfino per Sony.

Nei giorni scorsi avevamo anche visto da vicino le immagini scattate in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dal professionista Petri Levälahti, a sua volta noto per gli scatti che condivide online.

Potete vedere le gallerie di tutti gli scatti digitali di Cristiano Bonora sul suo sito ufficiale. Potete anche seguirlo sui social su Facebook e su Instagram.