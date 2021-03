God of War e Ghost of Tsushima su PC: il rumor divampa (ma piano con l’entusiasmo)

Da tempo Sony sta portando alcuni suoi titoli di punta anche su PC: tra questi, Death Stranding e Horizon: Zero Dawn sono sicuramente le esclusive di un certo peso ad essere approdate fuori dai confini delle console PlayStation, cui si aggiungerà presto anche Days Gone.

Ad ogni modo, potrebbe non essere finita qui: un leaker ha affermato che altre importanti esclusive PlayStation arriveranno su PC nel prossimo futuro.

L’account Twitter di CrazyLeaksOnATrain (va GR+) è tornato a parlare di una nuova versione di Bloodborne, una raccolta di Uncharted (presumibilmente la Uncharted: The Nathan Drake Collection, ossia la compilation rimasterizzata dei tre capitoli PS3 della serie ), oltre a due bombe come Ghost of Tsushima e God of War.

that slate of Sony games for pc will be fun Bloodborne uncharted collection ghost of Tsushima god of war — CrazyLeaksOnATrain (@CrazyLeaksTrain) March 4, 2021

L’insider in questione ha affermato più volte in passato che una versione per PC di Bloodborne sarebbe in arrivo (nonostante ad oggi manchi ancora una conferma ufficiale), prevedendo correttamente il debutto esclusivo della serie di Kingdom Hearts su Epic Games Store, la remaster di Ninja Gaiden Trilogy e infine la versione PC di Nioh 2.

Anche se qualche anno fa sarebbe stato difficile credere a tutto questo, l’arrivo delle ex esclusive PS4 fa sembrare questa presunta lista di giochi molto più verosimile di quanto si possa pensare. Ovviamente, prima di fare i salti di gioia vi suggeriamo di aspettare un eventuale annuncio ufficiale. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Se per caso non avete avuto modo di giocare l’originale God of War su PS4, vi ricordiamo che potete comunque giocarlo su PS5 grazie alla patch next-gen (tanto che una recente analisi ha rivelato che si tratta di un update realmente sorprendente).