God of War: i fan scelgono l’attore perfetto per un eventuale live action

Il soft reboot di God of War è disponibile su console PS4 ormai da diversi anni. Il sequel, chiamato al momento con il nome di God of War Ragnarok, è atteso nel corso del 2021, sebbene non è da escludere un eventuale posticipo al prossimo anno (il noto giornalista Jason Schreier ha riso relativamente a una release entro dicembre).

Nell’attesa di avere quindi nuove informazioni sul gioco, i fan hanno recentemente iniziato a fantasticare su un’eventuale versione live action di Kratos – che sia in un film o una serie TV – trovando in un attore nello specifico l’interprete perfetto.

"Più aspetterai e peggio sarà, Kratos..."

Nick Offerman, attore statunitense noto per il ruolo di Ron Swanson nella serie TV di NBC, Parks and Recreation, sarebbe infatti il perfetto Dio della Guerra in carne e ossa, tanto che su Twitter i fan si stanno letteralmente scatenando.

Il tutto è nato a seguito di un selfie dello stesso Offerman, uno scatto di se stesso calvo e con uno sguardo decisamente minaccioso (oltre che con una barba davvero impressionante) per un contest social indetto da Neil Gaiman.

Immediatamente, i fan della serie hanno iniziato a fare paragoni con il personaggio di God of War, tanto che anche il director del gioco – Cory Barlog – ne è rimasto seriamente colpito.

Ok, now say “BOY!” 🙂 — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) February 28, 2021

Ricordiamo che Balrog ha di recente deciso di utilizzare il proprio profilo Twitter per rassicurare i fan sullo sviluppo del gioco, sebbene abbia sottolineato che non vuole pressioni e che farà uscire il prossimo God of War solo quando il lavoro potrà definirsi concluso (tanto che anche il boss di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, Hermen Hulst, ha deciso che Ragnarok è ufficialmente il suo gioco più atteso in assoluto).

Infine, se volete godervi il primo God of War su PS5 grazie alla patch next-gen, un’analisi rivela che si tratta di un update realmente sorprendente.