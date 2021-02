Kingdom Hearts, la saga (intera) arriva su Epic Games

Durante l’Epic Games Showcase, è stato confermato che l’intera saga di Kingdom Hearts sbarcherà su Epic Games Store nelle prossime settimane.

Più nel dettaglio, sono attesi Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts III, e Kingdom Hearts: Melody of Memory, disponibili sul catalogo dal 30 marzo 2021.

📣Just announced📣

The iconic @KINGDOMHEARTS Series is coming to PC for the first time ever on March 30th!

Are you ready to join Sora and friends in their battle against the darkness? Pre-order all the titles in the @KINGDOMHEARTS series starting today 👑https://t.co/nUKDdLoEcZ pic.twitter.com/RgcfVk3CFA

— Epic Games Store (@EpicGames) February 11, 2021