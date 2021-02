God of War a 60fps, update PS5 perfetto? L’analisi

Il 2 febbraio è ufficialmente uscito un nuovo aggiornamento gratuito per God of War, che ha portato l’ultima grande avventura di Kratos sulla next-gen.

La patch ha infatti potenziato la versione su PS5, giocabile in retrocompatibilità, facendola arrivare alla risoluzione in 4K a 60fps.

Il dubbio che si sono fatti molti utenti possessori dell’ultima PlayStation era dunque se le prestazioni fossero effettivamente quelle promesse dallo studio Santa Monica.

A dare una risposta definitiva ci ha pensato Digital Foundry, che ha analizzato da cima a fondo l’ultima patch di God of War.

Il risultato è decisamente impressionante: l’aggiornamento è praticamente perfetto in ogni sua parte.

In un’ora e 45 minuti di gameplay a partire dall’inizio di God of War, il gioco è infatti costantemente bloccato a 60fps.

L’unico piccolissimo calo è avvenuto durante la prima cutscene con lo straniero, che arriva a 58fps, una scena che già faceva avvertire cali di frame rate nelle versioni originali su PS4.

Durante tutte le scene di gameplay, l’action-adventure rimane però fisso a 60 frame al secondo.

Anche i caricamenti di gioco sono stati notevolmente migliorati, con una velocità addirittura raddoppiata.

Il codice di gioco di God of War è invece rimasto invariato, quindi è stata solamente offerta gratuitamente la possibilità di godersi il titolo con un framerate migliore e con tempi di caricamento migliori.

Insomma, una promozione a pieni voti per l’aggiornamento next-gen, che conferma l’incredibile bontà del lavoro fatto da Santa Monica e Sony.

Ora non ci resta che aspettare dunque nuove notizie su God of War Ragnarok, sequel che il boss di PlayStation Studios non vede l’ora di farci ammirare.

Oltre alla prossima avventura di Kratos, vi ricordiamo che Santa Monica sta lavorando ad un nuovo titolo non annunciato.