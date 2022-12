God of War diventa una serie Amazon Prime Video, è ufficiale

Fino a questo momento c’era solo un velato interesse, ma ora è ufficiale: God of War sarà un serie TV prodotta da Amazon Prime Video.

Il titolo di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è uno dei nuovi baluardi di PlayStation 5, si aggiunge alla lista dei videogiochi che diventeranno film o serie TV.

Ovviamente non è la prima volta che si parla di questo progetto per Prime Video, ma finora Amazon aveva mostrato solo un velato interesse senza ulteriori dettagli.

Anche se qualcuno, preso dall’hype, si era addirittura candidato come Kratos per lo show di God of War.

Dopo il citato interesse è stata proprio Amazon a confermare la notizia, tramite Twitter.

La piattaforma di streaming ha dato il via libera, infatti, all’inizio della produzione di uno show ispirato a God of War:

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Come accaduto per altre notizie del genere, Hollywood Reporter ha aggiunto dei dettagli alla notizia e per quanto riguarda la produzione.

Rafe Judkins di The Wheel of Time sarà lo showrunner dell’adattamento, e i candidati all’Oscar Mark Fergus e Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) stanno scrivendo e producendo esecutivamente con Judkins. Sony Pictures Television e Amazon Studios stanno producendo God of War in associazione con PlayStation Productions.

Vernon Sanders, responsabile dei progetti TV di Amazon Studios, ha dichiarato:

«God of War è un franchise avvincente e basato sui personaggi che crediamo catturerà i nostri clienti globali tanto con i suoi mondi espansivi e coinvolgenti quanto la sua ricca narrazione. Siamo onorati di condividere l’avventura e di esplorare la mitologia di God of War in un modo così importante con Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Santa Monica Studio.»

La serie, in produzione da marzo, seguirà Kratos dal suo esilio dall’antica Grecia fino all’arrivo nel regno nordico di Midgard.

C’è anche una prima sinossi della serie, tra l’altro:

«Quando la sua amata moglie muore. Kratos parte per un viaggio pericoloso con il figlio separato per spargere le sue ceneri dalla vetta più alta: l’ultimo desiderio di sua moglie. Kratos si rende presto conto che il viaggio è un’epica ricerca sotto mentite spoglie, che metterà alla prova i legami tra padre e figlio e costringerà Kratos a combattere nuovi dei e mostri per il destino del mondo.»

Sembra proprio che lo show di Amazon ripercorrerà pedissequamente le vicende del titolo del 2018, quindi.

Un po’ come accadrà con il The Last of Us di HBO, quindi, che sarà così drammatico da farci piangere ad ogni episodio.

Serie che arriverà a stretto giro con il rumor, sempre più insistente, di un terzo capitolo di The Last of Us che sarebbe già in lavorazione.