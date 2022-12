God of War, qualcuno si è candidato come Kratos nella serie TV (ed è perfetto)

Amazon Prime Video non ha ancora dato il via alla lavorazione di una serie TV ispirata a God of War, sebbene ora iniziano a emergere i primi nomi circa l’attore che potrebbe vestire i panni di Kratos.

Il titolo di Santa Monica Studios si unirà quindi ai tanti videogiochi (che trovate anche su Amazon) che approderanno sul grande e sul piccolo schermo.

Di recente abbiamo visto un’altra, celebre IP di PlayStation diventare un film: parliamo di Uncharted, con protagonista Tom Holland.

Senza contare anche la serie di The Last of Us targata HBO, attesa al varco durante i primi mesi del prossimo anno e verso cui le aspettative sono davvero alle stelle.

Via Twitter, IGN US ha riportato la notizia secondo la quale una star del gioco amerebbe vestire i panni di Kratos anche nel live action Amazon di God of War.

Christopher Judge, che interpreta Kratos dal God of War uscito nel 2018, ha risposto a un fan su Twitter circa la possibilità che sia proprio lui il Dio della Guerra nello show.

Judge ha detto di essere la scelta giusta per interpretare Kratos nella serie, tanto che ha intenzione di “co-firmare” l’idea di vederlo nei panni dell’eroe.

Ovviamente, non si tratta di una conferma ufficiale, bensì di un’autocandidatura neanche troppo velata circa la possibilità di interpretare il personaggio sul piccolo schermo.

Il team alle prese con l’adattamento sarà quello di The Expanse, fortunatissima serie sci-fi presente sulla piattaforma, insieme ai produttori de La Ruota del Tempo, serie ispirata alla serie di romanzi fantasy.

Tra i produttori troviamo ache Sony Pictures Television e PlayStation Productions, le etichette di Sony che si occupano di supervisionare tutti i prodotti multimediali basati sui videogiochi PlayStation.

Per quanto riguarda i brand Sony, invece, ricordiamo che c’è anche la serie su Twisted Metal in produzione, la quale promette di essere davvero fuori di testa.