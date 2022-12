The Last of Us Part III potrebbe essere già entrato in produzione

Continua ad essere ancora avvolto nel mistero il prossimo progetto di Naughty Dog e Neil Druckmann, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe poi non essere così sorprendente: secondo un affidabile insider, The Last of Us Part III sarebbe infatti attualmente già in lavorazione.

Il sequel del secondo capitolo di The Last of Us (lo trovate a meno di 10 euro su Amazon) era già stato confermato dagli sviluppatori, anche se non era chiaro se sarebbe stato il nuovo progetto in arrivo o se si sarebbe trattato di un’eventualità prevista solo per un futuro lontano.

Negli scorsi mesi era già emerso che la prima bozza della sceneggiatura sarebbe stata già completata e adesso, se le indiscrezioni fossero confermate, i lavori di produzione per il terzo episodio sarebbero già effettivamente in corso.

L’insider ViewerAnon, particolarmente conosciuto per i suoi leak per il Marvel Cinematic Universe ma che ha recentemente svelato dettagli anche sullo show di The Last of Us e di videogiochi in uscita, ha infatti svelato che sarebbe proprio Part III il nuovo gioco di Neil Druckmann, attualmente in produzione presso Naughty Dog.

ViewerAnon si è finora dimostrato particolarmente affidabile per i suoi leak riguardanti i videogiochi, pur ammettendo che «non è la sua industria principale», motivo per il quale le sue dichiarazioni non sono passate inosservate ai più grandi fan della serie.

Well, I'm not watching anything, so… Dr. Uckmann's next game is THE LAST OF US PART III which is currently in production at Naughty Dog. https://t.co/MxN8aBq9cy — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

L’insider ha poi risposto ad alcune domande dei fan, chiarendo che The Last of Us Part III uscirebbe comunque dopo Factions, il progetto multiplayer legato alla saga, mentre per quanto riguarderebbe un ipotetico nuovo Uncharted non sarebbe Naughty Dog ad occuparsene, confermando un leak arrivato nelle scorse giornate.

UNCHARTED will be handled by another studio, FACTIONS is coming first, not sure on the new IP. — ViewerAnon (@ViewerAnon) December 13, 2022

Pur essendosi dimostrato più volte affidabile in passato, non possiamo fare altro che ricordarvi come sempre che si tratta di un leak non confermato ufficialmente e di cui non possiamo sapere con certezza l’effettiva veridicità.

Di conseguenza, vi invitiamo a prendere tale notizia con le dovute precauzioni: se dovessero arrivare ulteriori conferme sull’effettivo inizio dei lavori per The Last of Us Part III, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Se la notizia fosse confermata, ai fan non resterebbe che immaginare quale potrebbe essere la trama della terza avventura di Ellie: una IA ha già provato a immaginarla, con dei risultati curiosi e bizzarri allo stesso tempo.