The Last of Us HBO sarà così drammatico che piangerete ad ogni episodio

The Last of Us HBO sta per arrivare dopo una lunga attesa, e nella giornata di oggi la produzione ha tenuto una conferenza stampa.

La serie TV ispirata alla serie di culto di Naughty Dog, che trovate su Amazon anche in versione definitiva, è una delle produzioni più attese.

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati anche i character poster definitivi dei personaggi, che ci mostrano finalmente il cast al completo.

In uno show che sembra essere sempre più fedele ogni volta che vediamo qualcosa al riguardo, tra cui anche il poster definitivo (per rimanere in tema).

The Last of Us è stato amato anche per la sua storia struggente e i personaggi in grado di veicolarla a dovere, e lo show di HBO promette di non essere da meno.

Come è stato raccontato durante la recente conferenza stampa dedicata alla serie, la produzioni ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sulla produzione.

Come riportano alcuni account dedicati al franchise di Naughty Dog che hanno seguito la conferenza, pare proprio che The Last of Us secondo HBO non sarà assolutamente meno potente dal punto di vista emotivo.

Tra le dichiarazioni più importanti c’è senz’altro quella di Craig Mazin, produttore dello show già alla guida di Chernobyl per HBO, che riguardo lo show ha dichiarato che le relazioni tra personaggi sono “così intense che il pubblico piangerà ad ogni singolo episodio”.

HBO's The Last of Us Press Conference notes: pic.twitter.com/0enT0zc80R — Naughty Dog Info (@NaughtyDogInfo) December 2, 2022

Altrettanto importante è il fatto che lo show non intende emulare il gioco, sempre dalle parole di Mazin, ma creare un’esperienza del tutto autonoma e centrata sulle potenzialità del medium televisivo.

Un po’ come per la serie TV di Fallout che non punta a raccontare una storia già pronta di uno degli episodi, però.

Cosa che invece ha tentato di fare un fan di The Last of Us che, non contento della Ellie di HBO, si è creato il suo poster perfetto.