Quando esce God of War Ragnarok? La risposta di Cory Balrog

Il prossimo capitolo della saga di God of War è sicuramente uno dei titoli più attesi su PS5, ma negli ultimi giorni sono emersi diversi dubbi sulla sua data d’uscita.

Il sequel del titolo realizzato da Sony Santa Monica era stato infatti previsto per il 2021, ma a causa della mancanza di informazioni si inizia a dubitare che possa realmente uscire quest’anno.

I fan di Kratos hanno dunque iniziato a domandarsi quando uscirà God of War Ragnarok e se l’anno di lancio fosse ancora confermato.

Il director della serie, Cory Barlog, ha voluto rispondere una volta e per tutte ai dubbi della community, svelando — a modo suo — quando sarà il momento di lanciare ufficialmente il gioco.

Come riportato da Push Square, Balrog ha deciso di utilizzare il proprio profilo Twitter per rassicurare i fan sullo sviluppo del gioco.

Il team infatti non vuole cedere alle pressioni e si rivela pronto a lanciare il prossimo God of War solo quando il lavoro potrà definirsi effettivamente completato:

«Non so chi abbia bisogno di sentirselo dire… ma [God of War Ragnarok verrà lanciato] quando sarà pronto .

I don't know who needs to hear this…

(certainly not me since I have never heard of it)

but…

WHEN. IT'S. DONE.❤️

(trust that it's what's best for everyone) pic.twitter.com/DVE6hQ9BVA

— Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) February 25, 2021