GOALS, il gioco di calcio gratis che sfida FIFA potrebbe mostrarsi molto presto

Dopo il revival di eFootball, i fan dei giochi di calcio potrebbero presto ammirare un nuovo titolo gratis in arrivo: GOALS potrebbe essere finalmente pronto a mostrarsi più nel dettaglio, tra pochi giorni.

Il rivale gratuito di FIFA 23 (che potete prenotare su Amazon) vuole infatti offrire un gameplay «impeccabile e competitivo», che però non si è ancora mostrato da vicino, se non con un trailer di presentazione.

Ricordiamo che il filmato svelava l’intenzione di adottare un modello play-and-own: i giocatori saranno i legittimi proprietari di tutte le risorse del gioco, che saranno gratuite e che potranno rivendere in qualsiasi momento.

Presto potrebbero però arrivare importanti novità: un tweet misterioso rilasciato dal profilo ufficiale di GOALS anticipa che ci sono «lavori in corso», sui quali scopriremo di più già da questa settimana.

Per il momento non possiamo sapere quali novità hanno in mente gli autori del nuovo titolo free-to-play, ma è possibile vedere nell’immagine promozionale anche la scritta «Soon», anticipandoci che non manca molto.

L’augurio dei fan è che possa essere mostrato presto anche l’effettivo gameplay, ma a giudicare dalla natura del teaser sembra più probabile che vengano mostrate nuove feature in arrivo e che sarà necessario avere ancora pazienza.

In ogni caso, già da questa settimana potremmo riuscire a scoprirne di più sull’intrigante e misterioso GOALS: il mercato dei giochi calcistici sembra ormai entrato pienamente nel vivo, con tanti competitor pronti a strappare una fetta di pubblico a FIFA e il futuro EA Sports FC.

Ricordiamo che gli autori di questo nuovo gioco calcistico free-to-play avevano svelato un piano sicuramente originale per il suo debutto: al lancio il gioco dovrà essere «terribile», per ammissione degli stessi sviluppatori.

Un altro dei rivali calcistici più attesi è invece UFL, che proprio recentemente ha svelato nel dettaglio i suoi stadi originali, ma sarà necessario anche in questo caso avere molta pazienza: il titolo è stato infatti rinviato al 2023.