GOALS, il gioco di calcio gratis sfida FIFA ed eFootball nel nuovo trailer

Gli appassionati di giochi stanno tenendo sott’occhio da tempo GOALS, il free-to-play tripla A in lavorazione presso una software house svedese.

L’uscita dell’ultimo FIFA (che trovate su Amazon a ottimo prezzo) e le novità relative a eFootball non hanno infatti spento la passione verso il pallone.

Senza contare che anche un altro rivale, ossia ULF, è pronto a scendere in campo, con tutti i suoi pro e i contro mostrati nel più recente trailer.

Ora, mentre EA Sports FC è diventato assolutamente ufficiale con la ricerca di nuovi partner per il futuro del brand, le attenzioni si spostano ai cosiddetti ‘figli illegittimi’.

Come spiegato nella descrizione ufficiale, GOALS mette un piatto «un gameplay impeccabile e competitivo, la priorità numero uno del team di sviluppo».

Utilizzando un modello play-and-own, tutti i giocatori saranno quindi i legittimi proprietari delle loro risorse, che si ottengono gratuitamente nel gioco.

Gli utenti saranno quindi in grado di vendere le proprie risorse (anche con denaro reale, se lo desiderano) in un mercato in costante evoluzione. Poco sotto, trovate il primo cinematic trailer rilasciato poche ore fa.

Purtroppo, per vedere GOALS in azione dovremo aspettare necessariamente il 2023: solo allora gli sviluppatori alzeranno il sipario sul loro titolo calcistico.

GOALS è stato ideato da Andreas Thorstensson, sviluppatore di videogames ed ex giocatore professionista di Counter-Strike.

Il titolo punta in ogni caso ad attirare anche i giocatori professionisti verso un prodotto che vada incontro anche agli eSports.

Restando in tema, la nostra Stefania Sperandio ci ha parlato di recente dei nuovi giochi di calcio UFL e GOALS, i quali “ce l’hanno a morte con FIFA e FUT, ma sono figli loro”.

Ma non solo: a quanto pare anche il criticatissimo eFootball ha finalmente deciso di raddrizzare il tiro, grazie ad alcuni importanti aggiornamenti che ne hanno migliorato le qualità.