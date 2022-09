UFL, il rivale di FIFA ed eFootball svela i suoi stadi nel nuovo trailer

Strikerz Inc continua a tenere aggiornati i propri fan sullo sviluppo di UFL, l’atteso titolo che intende lanciare il guanto di sfida a produzioni come FIFA ed eFootball, questa volta mostrando nel dettaglio i nuovi stadi.

I videogiochi calcistici sono oggi più popolari che mai: se da un lato ci sono fan che stanno attendendo con impazienza il lancio di FIFA 23 (che potete prenotare su Amazon), dall’altro c’è sicuramente molta attesa per quello che sembra essere uno dei suoi potenziali rivali più agguerriti.

Sebbene il titolo non sia ancora pronto e sia stato rinviato addirittura al 2023 — e se ricordate il lancio di eFootball, probabilmente è meglio così — gli sviluppatori hanno deciso di portare i propri fan in viaggio con diversi interessanti video di approfondimento, che ci mostrano nel dettaglio cosa potremo aspettarci dal nuovo titolo calcistico.

Dopo averci dunque mostrato i portieri, questa volta Strikerz Inc ci accompagna in un lungo viaggio all’interno di alcuni degli stadi disponibili, che potete osservare nel filmato che vi abbiamo proposto in apertura.

Si tratta del primo video appartenente alla serie «UFL Journey», dedicato all’approfondimento di quelli che sono gli aspetti fondamentali di ogni partita di calcio che si rispetti.

Gli autori hanno inoltre approfondito proprio nelle scorse ore l’argomento permettendoci di dare un’occhiata più approfondita a uno dei nuovi stadi in arrivo, che si chiamerà «Het Knuspark»: potete osservarlo voi stessi nel seguente post ufficiale.

One of our new stadiums — "Het Knuspark"

Check out all the new arenas in HQ ⬇️https://t.co/Bpw1tKfEUI pic.twitter.com/EX9XT8NKyH — UFL (@UFLgame) September 4, 2022

Il team ha voluto specificare che l’immagine mostrataci è uno screenshot scattato in-game: si tratta dunque di un’ulteriore piccola anteprima dedicata ai più grandi fan calcistici.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni per poter vivere da vicino il calore del pubblico durante le partite calcistiche più intense: vi terremo prontamente aggiornati non appena avremo altre novità dal team di sviluppo.

Ricordiamo che uno degli aspetti di UFL che è stato apprezzato dagli appassionati è la volontà di mostrare costantemente i progressi realizzati, al punto da aver deciso di pubblicare perfino un divertente video gameplay ricco di bug.