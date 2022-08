UFL, rivale di FIFA ed eFootball, è stato rinviato (ovviamente)

I videogiochi di calcio stanno vivendo un buon momento, grazie alle nuove edizioni di FIFA ed eFootball, sebbene prossimamente sarà anche il turno di UFL.

Dopo FIFA 22 (lo trovate su Amazon a prezzo davvero basso) e le novità relative a eFootball 2023, sicuramente c’è molto di cui discutere (e, ovviamente, giocare).

Mentre EA Sports FC è diventato ufficiale con la ricerca di nuovi partner per il futuro dello storico brand, i cosiddetti ‘figli illegittimi’ non hanno intenzione di rimanere in panchina.

Ecco però che, dopo gli ultimi video che mostravano senza problemi anche alcuni bug presenti nel gioco, gli sviluppatori di UFL hanno ufficializzato il rinvio del loro titolo calcistico.

Con un video update pubblicato sui canali social ufficiali del gioco, gli sviluppatori hanno aggiornato sullo stato dei lavori del loro gioco di calcio.

Il CEO Strikerz Inc. Eugene Nashilov ha infatti parlato in merito alla data di uscita del videogioco, lasciando intendere che il titolo non uscirà nel 2022.

Nashilov ha infatti confermato che il gioco vedrà la luce solo nel 2023, in data da destinarsi, visto che lo sviluppo necessita di tempo extra. Poco sotto, il video (trovate il messaggio sulla release al minuto 01:00).

UFL Development Update from CEO Eugene Nashilov | August'22 ⬇️https://t.co/O8ND9MdAwW Today’s video contains a special message from Strikerz Inc. CEO, Eugene Nashilov, regarding the release date of our football video game. pic.twitter.com/0F5yCUfWdv — UFL (@UFLgame) August 30, 2022

Restando in tema, alcune settimane fa la nostra Stefania Sperandio ci ha parlato a chiare lettere dei nuovi giochi di calcio UFL e GOALS, i quali ‘ce l’hanno a morte con FIFA e FUT, ma sono figli loro’.

Ma non solo: avete letto anche che FIFA 23 è stato reso disponibile per sbaglio su Xbox con un mese di anticipo, ed ovviamente sono fioccati i leak su ogni cosa possibile.

Infine, per non farci mancare niente, il lancio di eFootball 2023, ossia la nuova stagione del free-to-play calcistico che ha raccolto l’eredità di PES, è finalmente arrivato: scoprite cosa cambia, incluse le due nuove squadre italiane davvero di peso, nel nostro articolo.