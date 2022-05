Gli utenti sono soddisfatti da PlayStation Plus? Arriva la risposta ufficiale

Giugno sarà il mese del debutto del nuovo PlayStation Plus, con tanto di abbonamenti riveduti e corretti rispetto al passato.

I possessori di controller DualSense (potete acquistarlo in diverse colorazioni su Amazon) avranno infatti modo di approcciarsi al nuovo servizio molto presto.

Come vi avevamo raccontato qualche settimana fa, infatti, l’abbonamento proporrà tre diversi livelli e, a seconda di quello scelto, otterrete bonus e proposte esclusive.

Ora, come riportato anche da PSU, sembra che gli utenti siano in linea di massima decisamente soddisfatti del servizio offerto da Sony.

Secondo l’ultima panoramica commerciale di Sony, il 72% degli abbonati a PS Plus – in particolare su PS4 – è soddisfatto del servizio.

Un 33% di questa maggioranza è “estremamente soddisfatto“, tanto che si tratta di un rapporto interessante visto che se si tiene traccia di come gli aggiornamenti mensili di PS Plus vengono accolti male sul web, si potrebbe pensare che il servizio di Sony sia un disastro totale.

Il rapporto illustra anche i motivi principali per cui le persone si iscrivono a PlayStation Plus: il 36% lo fa principalmente per l’accesso al multiplayer, mentre il 30% lo fa per i giochi gratis mensili.

Nel 2021, la maggior parte degli aggiornamenti mensili è stata giudicata non all’altezza da moltissimi giocatori, un pubblico che a quanto pare spesso è fin troppo esigente.

Ragion per cui, al netto delle sterili critiche social e non solo, sembra che i giocatori apprezzino e non poco PS Plus, un sentimento che potrà solo che migliorare con le prossime novità in arrivo.

Restando in tema, parlando durante il Business Segment Briefing 2022 di Sony, Jim Ryan, boss di SIE, ha fatto il punto sul futuro di PS5.

Ma non solo: Sony ha anche accennato ai tanti progetti in arrivo nei prossimi mesi, tra i quali non poteva certamente mancare l’attesissimo visore PlayStation VR 2.

Infine, avete letto anche che una celebre esclusiva PS5 potrebbe presto arrivare su PC, via Steam, senza troppi complimenti?