PS5 sarà la “piattaforma più grande di sempre”

PS5 è uscita ormai da un bel po’ di mesi, nonostante le poche scorte in circolazione: a quanto pare, però, Sony ha grandi piani per la sua console current-gen.

La piattaforma che ha visto uscire titoli di spessore come Returnal (che trovate su Amazon a prezzo notevole) resta una priorità assoluta per la compagnia giapponese.

E se proprio in queste ore hanno iniziato a farsi strada nuove indiscrezioni sull’uscita di PS5 Pro, parlando durante il Business Segment Briefing 2022 di Sony, Jim Ryan, capo di SIE, ha fatto il punto sul futuro.

Come reso noto anche da PSU, Ryan ha rivelato che si sente più che fiducioso circa il fatto che PS5 si rivelerà la più grande piattaforma di sempre.

Secondo il CEO, l’interesse per l’acquisto dell’ultima console domestica di Sony è quasi due volte più grande rispetto a quello di PS4 nello stesso periodo del suo ciclo di vita.

Inoltre, PS5 vanta anche il più alto coinvolgimento in numerose categorie chiave, con una monetizzazione dei giochi del 15% sulla console rispetto a PS4.

Ryan ha anche confermato che la Cina è ora il sesto mercato per PlayStation, in crescita rispetto all’undicesimo posto raggiunto più o meno nello stesso periodo di vita di PS4.

In prospettiva, il produttore di console sta pianificando di aumentare la produzione di PS5, riducendo potenzialmente il divario con la fornitura di PS4 nel suo terzo anno di vita sul mercato.

Ricordiamo anche durante l’ultimo briefing finanziario di inizio anno, Sony ha annunciato che PS5 ha venduto 19,3 milioni di unità in tutto il mondo. Staremo a vedere se i numeri saranno in grado di crescere ancora.

Ma non solo: l’ultimo business briefing svolto da Sony nelle scorse ore si è rivelata un’eccellente opportunità di apprendere tanti progetti futuri in arrivo, tra i quali non poteva certamente mancare l’attesissimo visore PlayStation VR 2.