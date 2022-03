Gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto si prendono una vacanza sull’isola di Animal Crossing

Dopo l’annuncio a sorpresa, lo scorso 27 febbraio, di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, i fan della serie di videogiochi di Game Freak sono già su di giri.

I nuovi titoli saranno open world, così come lo è stato il recente Leggende Pokémon Arceus, e introdurranno le creature di nona generazione.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Ciò su cui si sta scatenando la fantasia degli appassionati però, è il terzetto di starter che sono stati mostrati durante il reveal dei giochi.

Si tratta ovviamente della scelta iniziale che ogni aspirante allenatore dovrà affrontare per poter portare con sé il suo primo compagno fidato durante l’avventura.

Quelli di Scarlatto e Violetto sono ripresi dal folklore spagnolo, con alcuni riferimenti al Portogallo, e sono Sprigatito (erba), Fuecoco (fuoco) e Quaxly (acqua).

Dopo essere stati riprodotti in versione 8-bit, ed essere stati oggetto della creatività dei fan che ne hanno immaginato le evoluzioni finali, adesso qualcuno ha deciso di inventare una sorta di crossover tra un’altro storico gioco della tradizione di Nintendo.

Su Reddit un utente ha postato un’immagine suggestiva, che mostra i tre starter di Pokémon Scarlatto e Violetto tramutati in personaggi di Animal Crossing.

Gli abitanti dell’isola di Animal Crossing New Horizons negli anni si sono fatti amare anche per il loro stile simpatico e colorato, e sembra che le sembianze dei Pokémon appena svelati li rendano ancora più irresistibili.

Sicuramente in molti farebbero a gara per invitarli a risiedere in pianta stabile nella propria isola nel gioco.

Nell’attesa di scoprire in quali modi si esprimerà la creatività dei giocatori per omaggiare i nuovi capitoli di nona generazione, vi ricordiamo che potete dare un’occhiata alla lista di Pokémon già confermati nei prossimi Scarlatto e Violetto.

Infine, in futuro potremmo non vedere più una feature particolare introdotta in Leggende Pokémon Arceus.