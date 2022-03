Le evoluzioni finali degli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto? Magari così

Lo scorso 27 febbraio sono stati annunciati a sorpresa i nuovi giochi Pokémon di nona generazione: Pokémon Scarlatto e Violetto, ennesima iterazione della saga videoludica di Game Freak.

L’hype dei fan dei mostriciattoli tascabili tutti da collezionare è ovviamente schizzato subito alle stelle anche se, per adesso, non ci sono molte informazioni riguardo questi due nuovi titoli.

Tutto ciò che sappiamo, a parte la suggerita natura open world, riguarda i tre starter iniziali che ogni allenatore in erba dovrà passare in rassegna per effettuare la prima grande scelta di ogni avventura Pokémon che si rispetti.

Si tratta di Sprigatito (erba), Fuecoco (fuoco) e Quaxly (acqua), che sono stati anche riprodotti in una nostalgica versione 8-bit.

Proprio a proposito dei tre Pokémon iniziali, adesso c’è qualcuno che ha deciso di creare quelle che potrebbero essere le evoluzioni finali dei singoli starter, ovviamente il tutto è frutto della vivace fantasia dei fan.

Nel post di Reddit mostrato qui sopra, l’ultima evoluzione di Sprigatito è chiamata Faelince (erba/folletto), ed è caratterizzata da zanne affilate e dettagli floreali che ricoprono il suo corpo. Dxvekie, autore dei disegni, ha affermato di essersi ispirato a una tigre dai denti a sciabola per questo primo Pokémon.

Abbiamo poi l’evoluzione di Quaxly, Galertos (acqua/acciaio) con lunghe ali, ispirato agli uccelli marini.

Infine troviamo Cucadrilo (fuoco/spettro), evoluzione di Fuecoco, ispirato ad un mostro appartenente al folklore spagnolo.

Nonostante non siano le versioni ufficiali delle evoluzioni degli starter, quello fatto da questo fan è sicuramente un lavoro degno di nota, dalla grande ispirazione artistica, che ci permette di fantasticare su quelle che potranno effettivamente essere le forme finali dei tre Pokémon.

In attesa di scoprire altro sui nuovi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, date un’occhiata alla lista delle creature già confermate che saranno presenti nei capitoli di nona generazione.

Per concludere, sembra che Scarlatto e Violetto potrebbero tagliare fuori un’importante feature che abbiamo visto in Leggende Pokémon Arceus.