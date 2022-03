I nuovi starter Pokémon sono belli, ma in versione 8-bit sono anche meglio

Ormai lo sapete, durante il Pokémon Day, Game Freak ha svelato i giochi della prossima generazione di creature tascabili: Scarlatto e Violetto.

Mentre Leggende Pokémon: Arceus deve essere ancora metabolizzato dalla community dei fan, Game Freak si prepara a chiudere l’anno con due nuovi giochi.

Tra l’altro, pare proprio che Pokémon Scarlatto e Violetto taglieranno una feature da Arceus, ma ovviamente per la conferma ci toccherà attendere l’uscita del gioco.

Ovviamente sono stati presentati anche i tre nuovi starter, che affiancheranno gli allenatori nella nuova regione di gioco, che ovviamente hanno già creato le prime polemiche.

Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, rispettivamente per il tipo Erba, Fuoco e Acqua, sono i tre nuovi starter di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Come potete vedere dall’immagine qui sopra, il design sembra voler tornare al passato, alla semplicità delle prime generazioni.

Abbiamo infatti tre animali abbastanza riconoscibili, in particolare per Quaxly, ovvero un gatto, un coccodrillo e una papera.

Qualcuno ha voluto portare questi tre starter ancora più nel passato, andando ben oltre il design minimale delle prime avventure Pokémon.

Un artista su Twitter ha infatti reimmaginato Sprigatito, Fuecoco e Quaxly in versione 8-bit, come fossero usciti da Pokémon Blu e Rosso per intenderci.

Potete vedere la galleria di foto direttamente qui sopra, dal tweet dell’artista. Il lavoro è a dir poco perfetto, e ci fa addirittura sperare di volere un demake dei nuovi giochi.

Un trattamento che è stato addirittura riservato ad Elden Ring, che qualcuno ha voluto interpretare come fosse un gioco per la prima PlayStation.

Parlando di Scarlatto e Violetto, pare proprio che i due giochi fossero in giro, in qualche cassetto delle idee, addirittura dal 2019.

Ma saranno in grado di rappresentare il futuro del franchise? Secondo noi sì, come vi abbiamo spiegato di recente.