Gli scontri coi boss di Elden Ring possono mettere davvero molta ansia

Elden Ring è ormai diventato un vero e proprio cult, anche e soprattutto grazie alla presenza di boss fight il più delle volte assolutamente memorabili.

Il soulslike (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti divenuto col tempo un punto di riferimento del genere.

Basti pensare che un fan ha innestato in Elden Ring una delle mosse più iconiche tra quelle viste in Dark Souls, tanto per capire la portata del titolo.

Ora, dopo l’uscita della patch 1.06 (ricca di novità di un certo peso), un altro appassionato ha portato una testimonianza di un particolare momento del gioco fin troppo ansiogeno.

Come riportato su Reddit, il giocatore noto come Same-Caterpillar1677 ha pubblicato una clip in cui assistiamo a uno scontro particolarmente teso contro l’ormai noto Margit.

L’energia di entrambi i giocatori è davvero al minimo, tanto che basterebbe un colpo solo per mandare al tappeto uno dei due contendenti.

Fortunatamente per il giocatore, è Margit ad effettuare la prima mossa, mandando però il suo affondo a vuoto e lasciando così modo al Senzaluce di contrattaccare con successo.

«Il mio cuore stava battendo davvero velocemente», ha spiegato il giocatore, lasciando intendere che l’ansia e l’adrenalina avevano raggiunto livelli fuori scala.

Certo è anche vero che il combattimento in questione non è neanche uno dei più ostici del gioco: Margit è infatti il primo avversario potente di Elden Ring, il classico “ostacolo” che fa decidere al giocatore se continuare, oppure abbandonare la propria avventura.

Restando in tema, un fan davvero sfegatato di Elden Ring ha deciso di ricreare proprio la battaglia contro Margit nello splendore del 2D.

Ma non solo: il titolo targato From ha tantissimi boss come sapete, e Margit nasconde un segreto davvero utilissimo nei suoi ceppi che qualcuno ha scoperto.

Nel frattempo, la community non è rimasta con le mani in mano: proprio di recente sono infatti stati scoperti alcuni interessanti dettagli nascosti in fondo all’Albero Madre.