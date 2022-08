Elden Ring, scoperti tutti i segreti nascosti in fondo all’Albero Madre

I fan di Elden Ring non hanno ancora finito di esplorare l’Interregno alla ricerca di tutti i suoi segreti più nascosti, anche di quelli che non dovrebbero essere mai visti dai Senzaluce, un aspetto che naturalmente non ha mai fermato la loro sete di curiosità.

Uno degli elementi più affascinanti del capolavoro open world di From Software (potete recuperare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) è infatti sicuramente l’Albero Madre, che i giocatori possono ammirare in tutto il suo splendore durante l’avventura.

Alcuni fan hanno però iniziato a domandarsi quali segreti potesse nascondere questa intrigante location di Elden Ring: dopo un’attenta indagine, è stato così scoperto non solo che è possibile arrivare in fondo all’Erdtree, ma anche scoprire nuovi importanti segreti.

L’utente Reddit vlad17design ha infatti condiviso sul forum dedicato al soulslike un video in cui mostra come sia possibile riuscire ad arrivare in una location che, fino ad oggi, si pensava non potesse essere esplorabile (via Game Rant).

Dopo una procedura particolare, ma non eccessivamente complicata, che richiede buone abilità parkour e l’utilizzo di una Cenere di Guerra, il fan ha infatti scoperto che in fondo all’Albero Madre si nasconde la seconda forma di Godfrey, una delle boss battle più iconiche dell’avventura.

Le sorprese però non sono finite qui, perché procedendo ulteriormente in questa nuova area è infatti possibile quella che appare essere la forma di un nemico nascosto e inutilizzato nel gioco finale: è possibile dunque che fosse prevista un’ulteriore battaglia scartata dagli sviluppatori prima del lancio.

Nel video che vi riproporremo di seguito potrete scoprire voi stessi la procedura per esplorare il fondo dell’Albero Madre e vedere con i vostri occhi tutti i segreti nascosti da FromSoftware:

Le ricerche della community probabilmente non si fermeranno qui: è infatti plausibile immaginare che i giocatori non solo cercheranno di scoprire con maggiore precisione quale aspetto abbia il misterioso nemico, ma proprio questo video potrebbe spingere fortemente diversi fan a continuare a indagare su tutti i segreti dell’Interregno.

L’importante è che non si tratti di un boss di dimensioni piccole: i fan hanno infatti ammesso di odiare in particolar modo questo genere di nemici.

Del resto, soltanto pochi giorni fa c’è chi è riuscito finalmente a entrare nel misterioso Colosseo, un’area che attualmente è inaccessibile senza hacking in Elden Ring ma che potrebbe diventarlo con un futuro aggiornamento.