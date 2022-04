La boss fight di Elden Ring contro Margit è difficile, ma in 2D è splendida

Elden Ring è un gioco che ha classe da vendere, boss inclusi: ora, un fan del titolo targato FromSoftware ha deciso di ricreare la battaglia contro Margit nello splendore del 2D.

Il soulslike di Bandai Namco (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) ha infatti dalla sua alcuni scontri contro i boss davvero memorabili.

Se raggiungere il livello massimo in Elden Ring vi consentirà di uccidere i boss in pochi istanti, è anche vero che gli scontri contro i coriacei avversari sono momenti da godersi tutti d’un fiato.

E se di recente qualcuno ha battuto Margit senza quasi muovere un dito, qualcun altro si è invece dilettato a ricreare lo sconto come fosse uscito da un action platform a 16-bit.

Il bravissimo ‘hanpnguyen13’ ha infatti pubblicato su Reddit una piccola GIF animata da 10 secondi che mostra un Senzaluce prepararsi allo scontro contro Margit.

I dettagli degli sprite, incluse barre di energia e oggetti a disposizione, rendono questo test 2D realmente sorprendente.

Non sarebbe male infatti riuscire un giorno a giocare una versione di Elden Ring a due dimensioni, magari in grado di mantenere intatto il fascino del gioco originale.

Poco sotto, trovate il risultato finale di questo omaggio dei fan davvero epico (e unico).

Restando in tema di creazioni di un certo livello, avete visto che pochi giorni fa qualcuno ha deciso di trasformare Elden Ring in un vero e proprio gioco con una visuale isometrica, come fosse un capitolo di Diablo o un Baldur’s Gate?

Parlando invece di omaggi in salsa 2D, un fan ha dato via a una bellissima versione in 2D di Horizon Forbidden West che lo immagina come un action platform a scorrimento.

Infine, avete letto anche che la percentuale di Trofei di Platino conquistata dai giocatori di Elden Ring si è rivelata sorprendentemente elevata?