Elden Ring, da ora potrete lodare il sole anche nell’Interregno

Elden Ring è ormai diventato un vero e proprio titolo di riferimento per tutti gli amanti dei giochi targati FromSoftware.

Il soulslike (di cui potete acquistare la Launch Edition con consegna rapida su Amazon) è infatti divenuto un cult con il passare delle settimane.

Se i fan continuano a portare testimonianze di rilievo (come quella più recente dedicata al boss Malenia), è altrettanto vero che anche i modder non sembrano trovare pace.

Difatti, come riportato anche da Wccftech, un fan ha innestato in Elden Ring una delle mosse più iconiche tra quelle viste in Dark Souls.

Una nuova mod di Elden Ring condivisa online nei giorni scorsi ha infatti riportato in auge un gesto della serie Dark Souls divenuto leggendario.

La mod ‘Praise the Sun’ sostituisce il gesto Punta in Alto con il gesto Lode al Sole visto nell’originale Dark Souls, sbloccabile dopo essersi uniti ai guerrieri del sole e divenuto col tempo un vero e propri meme.

Certo, il guerriero Solaire di Astora non si trova nell’Interregno, ma con questa mod i giocatori possono finalmente onorare la sua eredità nell’ultimo gioco di FromSoftware.

Se volete scaricare la mod, in forma ovviamente gratuita, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo.

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che il gesto di lodare il sole è nato da un’idea di Hidetaka Miyazaki in persons, diventato iconico e scelto dal director nonostante gli fosse stato imposto di rimuoverlo.

Parlando sempre di Elden Ring, avete letto che c’è chi è riuscito a sconfiggere Malenia in meno di un minuto, cosa davvero non da poco?

Ma non solo: un giocatore parecchio temerario ha ricevuto perfino una vera spada da Bandai Namco, che ha voluto onorare le sue gesta con un omaggio davvero molto gradito.