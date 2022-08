Elden Ring, la patch 1.06 è disponibile da ora: ecco che cosa cambia

Bandai Namco ha appena annunciato il lancio dell’aggiornamento 1.06 di Elden Ring, arrivato in seguito a una manutenzione dei server conclusasi soltanto pochi istanti fa: la nuova patch è dunque disponibile per il download da ora.

Il capolavoro open world di FromSoftware (potete recuperare la Launch Edition in consegna rapida su Amazon) si è dunque aggiornato su tutte le piattaforme disponibili, per apportare modifiche al bilanciamento, bugfix e introdurre alcune grandi novità.

Gli sviluppatori hanno infatti svelato che tra le principali feature della versione 1.06 ci sarà la possibilità di mandare summoning signs anche in aree distanti, ad esclusione del Palazzo di Mohgwyn, migliorando così le funzionalità co-op.

Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di invadere aree più grandi rispetto al passato, oltre a un nuovo metodo per avanzare la questline di Varre che non richieda necessariamente un’invasione in multiplayer.

Se non vorrete infatti utilizzare le componenti multigiocatore, potrete andare avanti con le sue quest semplicemente sconfiggendo un nuovo NPC, sul quale Bandai Namco non ha però ancora fornito ulteriori dettagli.

Tra i principali bilanciamenti in-game segnaliamo invece i buff alle armi di tipo Greatsword, Curved Greatsword e Great Hammers, da adesso leggermente più rapide e in grado di offrire maggiori possibilità di effettuare schivate.

Proprio le schivate sono uno dei focus principali della nuova patch di bilanciamento: se avrete infatti un equipaggiamento leggero, sarete in grado di effettuare rotolate a distanze molto più ampie.

ELDEN RING patch 1.06 is available now.

Full patch notes can be viewed here: https://t.co/HAcCHykko8

Please apply this patch to continue playing #ELDENRING online. pic.twitter.com/NblBntyh2i

— ELDEN RING (@ELDENRING) August 9, 2022