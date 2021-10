Gli occhiali da sole di Death Stranding sono la cosa più bella (o brutta) che vedrete oggi

Hideo Kojima è uno dei creatori di videogiochi più famosi di sempre, grazie anche e soprattutto per aver dato i natali alla saga di Metal Gear Solid.

Death Stranding, il primo titolo sviluppato da Kojima Productions su console PS4, è da poco tornato in una Director’s Cut piena zeppa di contenuti bonus.

Questa nuova edizione ha infatti migliorato a resa generale garantendo anche una maggior varietà di equipaggiamenti rispetto alla già ottima uscita originale di cui vi parlammo nella nostra video recensione.

Del resto, le ultime informazioni hanno rivelato un vero e proprio sequel del gioco sarebbe già in fase di ideazione, perlomeno stando alle parole dell’attore Norman Reedus.

Jean-François Rey, definito un “fiero attivista anti-uniformità”, specializzato in design di occhiali per niente tradizionali, ha deciso di creare una serie di prodotti in collaborazione con Kojima, presto disponibili per il pre-ordine (via VGC).

Il primo stile, chiamato HKxJF01, ha un paio di lenti rotonde e un secondo paio di lenti sfumate che possono essere aperte orizzontalmente, per un effetto finale realmente singolare.

Il secondo stile, HKxJF02, ha invece un look arrotondato, quasi steampunk, ed è disponibile nei colori nero, blu e mimetico militare.

Infine, una speciale confezione da collezione in edizione limitata includerà un terzo design, HKxJF03, oltre a una maschera nera basata sulla mascotte di Kojima Productions, Ludens, con tanto di cornici annesse.

Secondo il sito ufficiale della Maison Jean-François Rey, gli occhiali sono stati ispirati proprio da Death Stranding, rendendosi così un oggetto da collezione tanto unico quanto decisamente particolare.

Ovviamente, mai come in questo caso, i gusti la fanno da padrone (essendo lo stile di Rey così particolare da far storcere il naso o esaltare senza mezzi termini, che dir si voglia).

