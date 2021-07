Hideo Kojima e Xbox, la stretta di mano è (quasi) arrivata

Da settimane (o sarebbe meglio dire mesi) le voci che vogliono Hideo Kojima intento a sviluppare un suo progetto in esclusiva assoluta su console Xbox si ricorrono velocemente.

Stando alle informazioni, il papà di Death Stranding starebbe infatti trattando con Microsoft per la realizzazione di un nuovo gioco, probabilmente un horror.

A gettare benzina sul fuoco è stato il giornalista Jeff Grubb, il quale ha insistito sul fatto che l’accordo tra i due era quasi alle battute finali.

Solo il 25 giugno scorso, infatti, è giunta alle nostre orecchie l’ennesima conferma, che vedrebbe quindi Kojima-san pronto a collaborare con Xbox.

Ora, è nuovamente Grubb (via VentureBeat) a confermare che Hideo Kojima e Microsoft hanno firmato una lettera di intenti in cui afferma che le due parti intendono elaborare i dettagli su un accordo di pubblicazione per un nuovo gioco.

Si tratta di un passaggio chiave nelle trattative tra il creatore di Metal Gear Solid e la Casa di Redmond.

Ciò significa che entrambe le parti hanno concordato un accordo generalizzato mentre gli avvocati continuano a discutere i punti più delicati (inclusi probabilmente quelli economici).

Dopo mesi a discutere di una possibile partnership e ora è più probabile che il traguardo sia ormai a portata di mano.

Speriamo quindi che l’ufficialità arrivi già nelle prossime settimane, magari anche con un primo teaser del progetto Kojima/Xbox, ancora top-secret.

L’accordo sarebbe infatti così vicino che Microsoft ha iniziato a prepararsi a ciò di cui avrà bisogno Kojima per realizzare il suo nuovo gioco.

La scorsa settimana, la compagnia ha annunciato di aver ingaggiato lo sviluppatore di Portal e Left 4 Dead Kim Swift per supervisionare le partnership per i giochi basati su cloud.

Swift ha lavorato di recente presso il servizio di cloud gaming di Google Stadia e Microsoft l’ha assunta con lo scopo di aiutare a trasformare in realtà il gioco cloud di Kojima.

Ricordiamo che Kojima tornerà su PS5 con Death Stranding Director’s Cut, versione riveduta e corretta del suo ultimo capolavoro.