The Callisto Protocol si mostra alla Gamescom col nuovo gameplay

Da quando è stato annunciato, The Callisto Protocol ha attratto su di sé molte attenzioni da parte degli appassionati, considerando che nasce come vero e proprio erede dell’amato Dead Space e che non sembra intenzionato a fare sconti in termini di brutalità e orrore rappresentato su schermo.

Ecco perché, quando Geoff Keighley ha confermato che il gioco sarebbe stato protagonista della sua Opening Night Live alla Gamescom 2022, abbiamo tutti rizzato le antenne. Come promesso, lo abbiamo visto in azione in un nuovo video, che potete vedere di seguito.

Il nuovo video, della durata di tre minuti circa e che trovate poco sotto, mostra del nuovo gameplay del gioco, il quale mostra tutte le qualità di un titolo che potrebbe rivelarsi una vera sorpresa.

Vi ricordiamo che The Callisto Protocol, che a giugno fu protagonista anche alla conferenza della Summer Game Fest, proporrà un gameplay con un livello di gore così dettagliato che potreste vedere i vostri nemici spezzattarsi in modo sempre differente – un sistema che ha richiesto due anni di lavoro agli autori.

L’appuntamento con il gioco rimane fissato per il 2 dicembre prossimo, quando l’opera di Striking Distance esordirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Se volete recuperare tutte le notizie e i trailer della ONL di Gamescom 2022 che si sta tenendo in questi minuti seguite il nostro live recap.

Se invece desiderate supportare il lavoro di SpazioGames.it, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon da questo link affiliato, senza nessun costo aggiuntivo.