Xbox, molti achievement stanno scomparendo, ma c’è un motivo

Xbox e achievement è un binomio che ha fatto la storia dei videogiochi, introducendo i sistemi degli obiettivi all’interno degli stessi che poi tutti hanno ereditato.

Dinamica che è ovviamente tornata nell’ultima generazione di console (come Xbox Series S che trovate su Amazon) per fare la gioia dei collezionisti.

La quale si è inserita all’interno dei numerosi aggiornamenti che Microsoft ha inserito all’interno della console, mese dopo mese.

Achievement che, con il tempo, sono diventati sempre più da collezionare anche grazie ai numerosi giochi all’interno di Xbox Game Pass, il cui catalogo aumenta vistosamente.

Per questo i fan Xbox sono contenti di collezionare achievement in questa generazione di console, almeno finché non scompaiono misteriosamente.

Come riporta Windows Central, i giocatori Xbox hanno segnalato la scomparsa dei tanto agognati obiettivi.

Tanti utenti hanno riferito che un numero significativo dei loro obiettivi sbloccati è scomparso, non risultando più visibile sul proprio profilo Xbox.

In particolare, gli achievement interessati non vengono visualizzati sulle console, né sull’app Xbox mobile, sull’app Xbox PC e su Xbox.com.

Ovviamente gli obiettivi non vengono fisicamente tolti, ma semplicemente non risultano visibili all’interno delle piattaforme citate per alcuni giocatori e in alcuni casi.

Stando alle prime indagini basate sui rapporti, sembra che gli achievement fantasma riguardino solo i giochi Xbox 360.

Microsoft non ha ancora riconosciuto il problema pubblicamente, né fornito dettagli specifici su ciò che sta causando il bug. Al momento non c’è neanche una data entro cui verrà effettuata una correzione.

Si tratta di un bug sicuramente, come quello che ultimamente ha esasperato i giocatori di Diablo Immortal, titolo che ha avuto le sue dosi di tensioni.

Oltre ad essere piacevoli da collezionare, gli achievement sono utili in maniere inaspettate alle volte. Recentemente, ad esempio, sono serviti per scoprire la presunta esistenza di un nuovo Goldeneye 007.