Steam vi regala un nuovo gioco gratis (ma resta poco tempo)

Gli utenti muniti di un account Steam da adesso hanno la possibilità di scaricare un nuovo gioco gratis, ma rimangono poche ore per poterlo riscattare.

Si tratta di un gioco strategico interplanetario dallo stile anime, che dunque si presta particolarmente bene alla combinazione di mouse gaming e tastiera.

Non si tratta dell’unico regalo che potrete ottenere su Steam: ancora per pochi giorni potrete ottenere un nuovo gioco gratis a tema spaziale.

Inoltre, grazie alle follie di metà settimana potrete provare senza costi aggiuntivi un apprezzato titolo dall’ambientazione cyberpunk.

Sierra Ops è uno strategico in tempo reale ideato per poter essere rigiocato più volte: la storia del titolo richiederà infatti che i giocatori prendano determinate scelte ed azioni, che condizioneranno gli eventi futuri.

Il titolo presenta 10 capitoli principali e 20 side quests: gli utenti interpreteranno il capitano Julius Fahrenheit, al comando della nave Sierra ed impegnato in una guerra per proteggere la Terra e le sue colonie.

Sierra Ops rimarrà gratuito su Steam fino a oggi: al termine della giornata diventerà un gioco a pagamento e non sarà più possibile ottenerlo gratis.

Get 🚨Sierra Ops🚨 FREE on #Steamhttps://t.co/1Dh6gbzuof

Sierra Ops has Positive user reviews on Steam and you can get it for free before it becomes a paid game on August 4th at the latest.

Sierra Ops will switch to being a paid game on August 4th at the latest. pic.twitter.com/ql2AcehrqX

— Free Steam Games (@SteamGamesPC) August 3, 2021