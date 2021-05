Fortnite, al via un crossover fantasy davvero inaspettato

Fortnite continua a sorprendere nei modi più inaspettati, questa volta con un evento crossover con una serie di libri fantasy piuttosto nota tra gli appassionati anche in Italia.

Non è infatti la prima volta che il battle royale di Epic Games da il via a collaborazioni fuori dal comune, spesso inaspettate e particolarmente apprezzate dalla community.

Basti pensare anche alle collaborazioni con gli eroi dei fumetti americani, sebbene negli anni abbiamo visto davvero tantissime fusioni realmente sorprendenti, molte delle quali provenienti dai media più disparati.

Ora è infatti il turno di Mistborn, la trilogia di romanzi fantasy scritta da Brandon Sanderson e pubblicata per la prima volta tra il 2006 e il 2008.

A partire da oggi, i giocatori possono tuffarsi nel negozio battle royale di Fortnite per aggiungere Kelsier di Mistborn ai propri ranghi.

Questo assassino ammantato brandisce un pugnale di vetro vulcanico che i giocatori possono scegliere sia nel suo abito nero che nella più elegante variante bianca.

L’acquisto aggiunge anche l’Hemalurgic Spikes Back Bling, oltre a una schermata di caricamento a tema Kelsier.

Sanderson ha scritto sette diversi libri appartenenti alla saga di Mistborn e l’idea è quella di pubblicarne altri quattro.

L’uscita del prossimo romanzo, Mistborn: The Lost Metal, è infatti prevista per dicembre 2022. Sanderson ha anche previsto le date di uscita per la successiva trilogia di libri, in arrivo nel 2025, 2026 e 2027.

Chissà se anche George R.R. Martin, autore de Il Trono di Spade atteso anche come supervisore della storia dell’ormai mitologico Elden Ring, seguirà l’esempio, con il suo prossimo libro de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Avete già letto anche che nella Stagione 7 potrebbero fare la loro apparizione degli esseri extraterrestri davvero molto particolari?

Infine, ricordiamo anche che Fortnite ha di recente abbracciato ance l’universo dei fumetti grazie al crossover con Batman, divenuto in breve tempo un piccolo, grande caso editoriale, anche in Italia.