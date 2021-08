Titolo fantasy di Amazon rinviato ancora (per la terza volta)

Amazon, il gigante della vendita online, da diverso tempo si è lanciato nel gaming, ma a quanto pare la strada è ancora costellata da problemi non indifferenti.

Sembra infatti che New World sia il nuovo gioco destinato a farsi desiderare, visto che il gioco sembra non trovare pace.

A luglio dello scorso anno, l’MMO è stato nuovamente rinviato alla primavera del 2021, visto che la data prefissata in precedenza – ossia il 25 agosto 2020 – iniziava a essere piuttosto improbabile.

L’emergenza mondiale per il coronavirus che ha rallentato ulteriormente i lavori sul gioco (già in ritardo in tempi sono sospetti), il quale è stato ora posticipato per la terza volta.

Con un messaggio via social, il team di sviluppo e Amazon hanno infatti confermato che New World arriverà ora durante il mese di settembre di quest’anno.

Poco sotto, il messaggio originale degli sviluppatori via Twitter:

Siamo onorati dal supporto che New World ha ricevuto dai giocatori di tutto il mondo durante la Closed Beta. Nel corso del test, più di un milione di avventurieri hanno giocato più di 16 milioni di ore totali.

Grazie al tuo supporto, New World è diventato uno dei giochi più visti su Twitch e uno dei giochi più giocati su Steam. La passione e l’entusiasmo che avete mostrato per il titolo convalida il lavoro che abbiamo svolto nell’ultimo anno, migliorando il gioco in base al tuo feedback.

Lungo la strada, ci avete anche dato un sacco di feedback che useremo per rendere uniforme New World al meglio. Vogliamo che il lancio del gioco sia un’esperienza fluida e divertente per tutti i giocatori, e ciò significa apportare alcuni miglioramenti in base a ciò che avete riscontrato durante la Closed Beta.

Quindi ci vorrà qualche settimana in più per eliminare i bug, migliorare la stabilità e rifinire al meglio il gioco. La nuova data di lancio globale di New World è il 28 settembre 2021. Non è stata una decisione facile da prendere.