Due big Ubisoft rinviati, uno a fine 2021 e l’altro al 2022

Purtroppo, non sembrano volersi arrestare i rinvii che hanno caratterizzato (e caratterizzano ancora) questo 2021 ancora piegato dagli effetti dell’emergenza sanitaria. Ora, è infatti il turno di Ubisoft, che ha slittato due giochi particolarmente attesi.

Solo pochi giorni fa è stato il turno della seconda esclusiva console PlayStation di due insieme a Deathloop, Ghostwire Tokyo.

Il gioco sarà disponibile adesso all’inizio del 2022 e non più entro il 2021 come precedentemente pianificato.

Anche Gran Turismo 7 è stato di recente rinviato al prossimo anno, confermando purtroppo che la “febbre” dei posticipi non è affatto conclusa come si sperava.

Ora, con un breve messaggio apparso sul sito ufficiale del publisher d’oltralpe, è stato confermato che Rainbow Six Extraction non vedrà la luce entro il 2021.

Ecco, poco sotto, il post ufficiale che conferma il rinvio.

La nostra ambizione con Rainbow Six Extraction è quella di offrire un’esperienza AAA a tutti gli effetti che cambi il modo in cui giochi e pensi ai giochi cooperativi. Con caratteristiche uniche come Missing In Action o The Sprawl, ogni missione è destinata a essere un’esperienza tesa e stimolante in cui guiderai gli operatori d’élite di Rainbow Six in una lotta contro una minaccia aliena letale e in continua evoluzione. Stiamo cogliendo l’opportunità di prenderci più tempo per dare vita a questa visione nel modo che merita a gennaio 2022. Siamo fiduciosi che ciò garantirà a Rainbow Six Extraction di essere l’esperienza coinvolgente, cooperativa ed elettrizzante che ci siamo prefissati di creare, e il uno che aspiri a giocare.

Purtroppo, non è finita qui: anche Riders Republic ritarderà un po’, slittando di poco più di un mese rispetto alla data prefissata di settembre.

«Per assicurarci di poter offrire il miglior gioco a tutti i giocatori, abbiamo preso la difficile decisione di posticipare la nostra data di uscita dal 2 settembre al 28 ottobre», si legge sempre nel sito ufficiale di Ubisoft.

«Questo ci darà più tempo per mettere a punto l’esperienza di gioco, dandovi anche un’altra possibilità di provarlo prima del lancio e fornirci un feedback. Presto avremo altro da condividere, quindi resta sintonizzato», conclude il messaggio.

Rainbow Six Extraction è stato mostrato in occasione dello scorso E3 2021, mettendo sul piatto tutte le novità di questo nuovo capitolo del franchise.

Invece, Riders Republic è stato mostrato per la prima volta a settembre 2020, proponendosi come un adrenalinico titolo multiplayer per ben 50 partecipanti in contemporanea, tra mountain bike, snowboard, sci e wingsuit.

Infine, ricordiamo che anche Skull and Bones rientra nei titoli Ubisoft ad essere stati rinviati a data da destinarsi, oltre al remake di Prince of Persia e Beyond Good and Evil 2.