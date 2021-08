Giochi gratis per Xbox nel fine settimana: c’è il Battlefield più amato

Xbox ha nuovamente rinnovato Free Play Days, l’iniziativa che consente agli utenti di poter provare gratis per tutto il fine settimana alcuni dei giochi più apprezzati del catalogo.

L’iniziativa è disponibile in esclusiva per gli utenti muniti di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold ed è solo uno dei tanti bonus a cui hanno accesso.

Tra questi vi è il capitolo di Battlefield più amato dai fan, che è stato messo a disposizione gratis per il fine settimana anche su Steam.

In totale lo store di Valve ha messo a disposizione ben 4 giochi gratis per il fine settimana, dato che erano già stati resi disponibili altri due sparatutto.

Per questo fine settimana, gli utenti Xbox potranno scaricare tre giochi gratis: si tratta di Battlefield 4, Neon Abyss e AO Tennis e sono già disponibili da oggi per il download.

Battlefield 4 vi permetterà di affrontare una lunga campagna single player, oltre a garantire l’immancabile multiplayer adrenalinico che permetterà di utilizzare a nostro vantaggio enormi ambientazioni da poter distruggere.

Neon Abyss è invece un frenetico platform d’azione roguelike, dove i giocatori dovranno correre e sparare in partite sempre uniche, con oggetti, boss regole speciali e perfino finali diversi.

AO Tennis 2 è invece il titolo ideato per gli appassionati di questo sport: avrete infatti la possibilità di creare il vostro tennista e di sfidare le leggende dei circuiti ATP e WTA, come Rafael Nadal e tanti altri.

Potete procedere all’installazione gratuita dei nuovi giochi offerti con gli eventi di giornate di gioco gratuito direttamente dal vostro browser web, a patto di possedere un’iscrizione a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Per scaricare gratis i nuovi giochi per il weekend, non dovrete fare altro che cliccare sui seguenti link e selezionare il pulsante Installa sui miei dispositivi:

Vi ricordiamo che questi prodotti saranno interamente giocabili senza costi aggiuntivi fino a domenica 15 agosto: se vorrete farli vostri anche dopo tale data, Xbox Store vi offrirà la possibilità di ottenerli con sconti fino al 75%.

Non dimenticatevi di riscattare l’espansione gratis di Battlefield 4 su Xbox Store: potrete infatti utilizzarla fin da subito nella vostra prova gratuita dello sparatutto di Electronic Arts.

Gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possono accedere anche a tanti altri titoli del publisher, che di recente ha introdotto nel catalogo 5 nuovi giochi di corsa.

A proposito di giochi gratis EA, non dimenticatevi di riscattare i tre classici di successo gratis offerti su Origin, per i quali non è necessario fare alcun acquisto.