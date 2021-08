Steam, svelati gli affari del fine settimana: ci sono due giochi gratis

Steam ha deciso di fare una gradita sorpresa per i suoi utenti, offrendo la possibilità di provare altri due giochi gratis per tutto il fine settimana, come parte dei nuovi affari del fine settimana.

In attesa dell’uscita di Battlefield 2042, gli utenti in possesso di un account Steam potranno infatti scaricare gratuitamente uno dei capitoli più amati della serie, oltre a un ulteriore apprezzato survival game.

Si tratta dunque di due ulteriori bonus per gli utenti, dopo che lo store aveva già messo a disposizione altri due sparatutto gratis per il weekend.

Sono inoltre le ultime ore a disposizione per poter acquistare l’edizione definitiva del gioco gratis offerto per le follie di metà settimana, mentre quelle relative ai precedenti capitoli dureranno ancora per qualche giorno.

Su Steam potrete scaricare gratis a partire da adesso Battlefield 4 e Frostpunk, che potrete provare per tutto il weekend senza dover fare acquisti sullo store.

Il quarto capitolo della saga di Electronic Arts e DICE ha ispirato la creazione dell’imminente Battlefield 2042: in questo titolo potrete divertirvi in un ambiente enorme e interattivo, che potrete sfruttare a vostro vantaggio per studiare tattiche e ottenere la vittoria.

Frostpunk è invece stato messo a disposizione gratis per celebrare l’annuncio del sequel: si tratta di un gioco di sopravvivenza post apocalittico in cui dovremo fare del nostro meglio per occuparci dei cittadini e delle infrastrutture, ma ogni nostra decisione avrà un prezzo da pagare.

Per l’occasione, potrete inoltre risparmiare cifre importanti su entrambi i titoli: Frostpunk potrà essere vostro con uno sconto del 70%, mentre potrete acquistare Battlefield 4 Premium Edition per una cifra inferiore a 5 euro.

Su Steam sono però disponibili molteplici altri affari del fine settimana: di seguito vi elencheremo tutte le offerte disponibili, con i relativi link per accedere alle pagine ufficiali e consultarle nel dettaglio:

La maggior parte degli affari del fine settimana terminerà il 16 agosto, con le uniche eccezioni delle svendite sui giochi No More Robots (18 agosto), Monster Hunter World (19 agosto) e Battlefield 4 (25 agosto).

La prova gratuita di Battlefield 4 e Frostpunk sarà disponibile da oggi fino al 16 agosto: per poterli scaricare non dovrete fare altro che dirigervi alle relative pagine ufficiale e cliccare sul pulsante Avvia gioco.

Tutti i titoli che sceglierete di acquistare saranno compatibili con Steam Deck, la console portatile di Valve simile a Nintendo Switch ma con un’enorme differenza.

La periferica si è concentrata fortemente sulle prestazioni in modalità portatile: questo significa che il dock non migliorerà le performance di Steam Deck.

Nel caso cerchiate un ibrido tra pc e console portatile molto più potente, esiste un’alternativa che fa al caso vostro, ma molto più costosa.