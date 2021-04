Nintendo Switch Online: cos’è, quanto costa e che giochi include

Nintendo Switch Online è un servizio in abbonamento che dà la possibilità a tutti gli utenti iscritti di usufruire del gioco online nei titoli per Nintendo Switch compatibili. Si tratta di un servizio a pagamento che dà inoltre accesso a una vasta selezione di giochi classici per NES e SNES con nuove funzionalità online, consente di eseguire un backup dei dati di salvataggio per la maggior parte dei giochi e di usare nuove funzioni per l’app per dispositivi smart.

Infine, gli utenti europei abbonati potranno usufruire di tantissime offerte Nintendo esclusive (tra cui l’acquisto di accessori specifici, come i controller a tema NES e SNES). Se state considerando di abbonarvi, eccovi le risposte alle domande più frequenti riguardo al nuovo servizio in abbonamento di Nintendo.

Quanto costa Nintendo Switch Online?

Al momento dell’acquisto di Switch Online potrete decidere se effettuare un’iscrizione individuale, ovvero per un solo account, o familiare. Nel caso optaste per la seconda opzione, questa prevede che fino a otto account possano usare lo stesso abbonamento. I prezzi sono i seguenti:

Iscrizione individuale mensile: 3,99€

Iscrizione individuale trimestrale: 7,99€

Iscrizione individuale annuale: 19,99€

Iscrizione familiare annuale: 34,99€.

Se siete già in possesso di un’iscrizione singola e desiderate passare a quella familiare, è possibile scontare dal nuovo abbonamento per più account il costo dei giorni rimanenti della sottoscrizione individuale.

Come posso abbonarmi?

Per abbonarsi a Nintendo Switch Online esistono diverse opzioni. È possibile diventare membro direttamente tramite la console, sul sito ufficiale Nintendo o presso rivenditori o negozi online selezionati.

Abbonarsi utilizzando la console Nintendo Switch

Se desiderate acquistare l’abbonamento utilizzando la vostra console Nintendo Switch, vi basterà visitare la sezione “Nintendo Switch Online” nella parte sinistra del Nintendo eShop. Effettuando l’iscrizione in questa modalità avrete diritto a una prova gratuita di 7 giorni, ma solo se state acquistando un abbonamento individuale.

Abbonarsi visitando il sito ufficiale Nintendo

Per iscrivervi al servizio in abbonamento tramite il sito ufficiale Nintendo vi basterà visitare questo link:

Prima di procedere con l’acquisto è fondamentale ricordarsi di effettuare l’accesso con l’account Nintendo corretto. Vi ricordiamo anche che l’abbonamento a Switch Online prevede il rinnovo automatico, che può essere interrotto in qualsiasi momento cliccando sulla voce “Nintendo Switch Online” del menu delle impostazioni del Nintendo eShop o dell’account Nintendo. Una volta interrotto, il rinnovo automatico non potrà essere riattivato.

Abbonarsi presso rivenditori online selezionati

Potrete inoltre acquistare le schede per l’abbonamento a Switch Online presso rivenditori e negozi online selezionati. Una volta effettuato l’acquisto, non dovrete fare altro che accendere la vostra console Nintendo Switch e inserire il codice riportato sulla scheda nel Nintendo eShop, alla voce “Riscatta codici”.

Sulle pagine del rivenditore Amazon, noto per la sua affidabilità e la celerità nelle consegne, vengono spesso proposti degli sconti sull’abbonamento di Nintendo. Per questo motivo vi consigliamo di consultare periodicamente le seguenti pagine, in maniera che possiate approfittare delle offerte:

Su Instant Gaming invece è possibile risparmiare su tutti i tagli dell’abbonamento, poiché le schede di iscrizione a Switch Online sono costantemente in sconto. In seguito all’acquisto otterrete un codice da inserire all’interno del Nintendo eShop. Di seguito, i diversi tagli che è possibile acquistare:

Che vantaggi dà Nintendo Switch Online?

L’abbonamento a Switch Online permette l’accesso a una lunga serie di vantaggi esclusivi. Nello specifico, i vantaggi consistono in:

Gioco online e app Nintendo Switch Online : il servizio in abbonamento di Switch Online dà ai giocatori la possibilità di usufruire della funzionalità del gioco online nei titoli compatibili. Inoltre, gli abbonati di almeno 13 anni potranno accedere all’app e invitare a giocare i propri amici registrati usufruendo della chat vocale all’interno dei titoli compatibili.

: il servizio in abbonamento di Switch Online dà ai giocatori la possibilità di usufruire della funzionalità del gioco online nei titoli compatibili. Inoltre, gli abbonati di almeno 13 anni potranno accedere all’app e invitare a giocare i propri amici registrati usufruendo della chat vocale all’interno dei titoli compatibili. Nintendo Entertainment System : l’abbonamento a Switch Online dà accesso a una selezione in costante aggiornamento di giochi classici per NES con modalità di gioco online aggiuntive. Inoltre, tramite l’app per dispositivi smart sarà possibile utilizzare la chat vocale durante le sessioni di gioco.

: l’abbonamento a Switch Online dà accesso a una selezione in costante aggiornamento di giochi classici per NES con modalità di gioco online aggiuntive. Inoltre, tramite l’app per dispositivi smart sarà possibile utilizzare la chat vocale durante le sessioni di gioco. Giochi esclusivi per i membri : il servizio offerto da Switch Online prevede l’accesso a un elenco sempre aggiornato di giochi esclusivi.

: il servizio offerto da Switch Online prevede l’accesso a un elenco sempre aggiornato di giochi esclusivi. Cloud dei dati di salvataggio: i giocatori abbonati avranno la possibilità di salvare online i propri dati di gioco. Questo significa che i salvataggi saranno collegati ad un solo account Nintendo, e che sarà sempre possibile accedervi e scaricarli da una qualsiasi console Nintendo Switch, una volta eseguito il login nel proprio account.

i giocatori abbonati avranno la possibilità di salvare online i propri dati di gioco. Questo significa che i salvataggi saranno collegati ad un solo account Nintendo, e che sarà sempre possibile accedervi e scaricarli da una qualsiasi console Nintendo Switch, una volta eseguito il login nel proprio account. Offerte esclusive per i membri: gli utenti che dispongono di una sottoscrizione a Switch Online avranno sempre accesso a tante offerte esclusive; tra queste, la possibilità di acquistare degli speciali controller NES compatibili con alcuni giochi Nintendo Entertainment System e Switch Online su Nintendo Switch.

Che giochi gratis include Nintendo Switch Online?

Il catalogo dei giochi gratuiti disponibili per gli abbonati viene aggiornato periodicamente, e oltre a una grande varietà di titoli per Nintendo Switch include tantissimi giochi classici per NES e SNES. Potete trovare la lista completa a quest’indirizzo.

Per rimanere sempre aggiornati riguardo ai nuovi giochi gratis per gli iscritti a Nintendo Switch online vi consigliamo di consultare periodicamente la nostra pagina.

Come riscatto i giochi gratis di Nintendo Switch Online?

L’abbonamento a Switch Online permette di scaricare un’app su Switch, all’interno della quale – come in una sorta di console virtuale – i giocatori trovano tutti i titoli classici inclusi nell’abbonamento. Questa app-raccoglitore continua a funzionare fino a quando si ha un abbonamento Switch Online attivo e include titoli per NES e SNES.

Nintendo Switch Online è necessario per tutti i giochi online?

No: è necessario per la stragrande maggioranza dei giochi, come Mario Kart 8 Deluxe o Splatoon 2, ma non necessariamente per tutti. Diversi titoli prevedono la possibilità di giocare online anche senza l’abbonamento a Switch Online. Tra questi troviamo:

Fortnite

Arena of Valor

Onigiri

Paladins

Smite

Warframe

Brawlhalla.

Per capire se un gioco richiede necessariamente l’iscrizione all’abbonamento per il gioco online, basterà consultare il Nintendo eShop o le informazioni del prodotto sul sito di Nintendo.

Nintendo Switch Online funziona anche per i giochi Wii U e Nintendo 3DS?

No. Il servizio a pagamento di Switch Online funziona solo per i giochi per Nintendo Switch. La funzionalità di gioco online sulle console Wii U e Nintendo 3DS non ha invece costi aggiuntivi.

Come annullare l’abbonamento

Per annullare l’iscrizione a Switch Online basterà disattivare l’impostazione di rinnovo automatico e il servizio verrà interrotto alla fine del periodo di validità corrente. Per farlo basterà accedere alla sezione “Nintendo Switch Online” del menu delle impostazioni del Nintendo eShop o dell’account Nintendo e seguire le indicazioni riportate sullo schermo. È importante ricordarsi di disattivare il rinnovo automatico almeno 48 prima della scadenza dell’iscrizione.

Una volta annullata l’iscrizione non sarà più possibile giocare online con la maggior parte dei titoli per Nintendo Switch, i quali richiedono necessariamente l’abbonamento. Inoltre, il backup su cloud dei salvataggi non sarà più disponibile, anche se potrete sempre continuare a usufruire dei dati salvati nella memoria della vostra console. Infine, non saranno più disponibili tutti i titoli di NES e SNES normalmente inclusi nella sottoscrizione.