I giochi gratis che potete giocare oggi, per iniziare il 2022

Il 1 gennaio è un momento di relax in cui concedersi un po’ di tempo con le persone care per cominciare l’anno. Ma è anche il momento in cui, prima di tornare alla routine di quel grosso lunedì da trenta giorni che è gennaio, si può giocare pacificamente qualche nuovo videogioco.

Se siete tra questi ma non avete al momento un budget da destinare all’acquisto di nuovi videogiochi, vediamo quali sono i giochi gratis che potete avere esattamente ora, sulle diverse piattaforme.

Se state cercando una lista dei free-to-play, potete trovarla in quest’altro articolo dedicato. Per orientarvi tra i diversi client che propongono giochi gratis, invece, la pagina di riferimento è questa.

Qui vediamo, infine, giochi momentaneamente gratis, ma che potete riscattare e tenere con voi senza limiti di tempo.

Epic Games Store (PC)

Su Epic Games Store è disponibile dal 30 dicembre la trilogia reboot di Tomb Raider, che potete riscattare gratis fino al 6 gennaio prossimo. Una volta riscattata, i tre giochi figureranno nella vostra libreria come se li aveste acquistati, quindi non avrete un limite di tempo per giocarci.

Stiamo parlando, nello specifico, di:

Tomb Raider (2013)

(2013) Rise of the Tomb Raider (2015)

(2015) Shadow of the Tomb Raider (2018)

Potete procedere a riscattarli direttamente ai link di seguito:

Shadow of the Tomb Raider (2018)

PlayStation Store (PS4, PS5)

In questo momento, PlayStation Store vi offre l’opportunità di avere completamente gratis, senza nessun abbonamento, un piccolo gioco dedicato ai possessori di PlayStation VR – che rimarrà disponibile senza esborsi fino al 13 gennaio.

Stiamo parlando del titolo Pirate Flight, in cui come suggerisce il titolo vi ritroverete a svolazzare nei panni di un pirata, perché limitarsi a solcare i mari non è più di moda. Potete riscattare il gioco gratis direttamente al link di seguito:

Games With Gold (Xbox)

Se avete un abbonamento attivo a Xbox Live Gold, dal 1 gennaio sono stati introdotti i nuovi giochi gratis inclusi nella vostra sottoscrizione – quindi non dovete spendere nemmeno un euro per avere qualcosa di nuovo da giocare.

In questo caso, dal 1 al 15 gennaio potete ottenere:

NeuroVoider , sparatutto RPG con elementi roguelike;

, sparatutto RPG con elementi roguelike; Radiant Silvergun, uno shoot’em up con tanto di… spada!

Amazon Prime Gaming (PC)

Se avete un abbonamento ad Amazon Prime – lo stesso che usate per Prime Video o per le spedizioni Prime sul rivenditore – potete riscattare i giochi offerti gratuitamente che sono inclusi nella cifra. Fino al 3 gennaio potete quindi riscattare e fare vostri:

Journey to the Savage Planet

Morkredd

Frostpunk

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs The Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island

Potete vedere e riscattare i giochi in questa pagina, mentre dal 4 gennaio dovrebbero essere sostituiti da questi.

Buon divertimento e buon gioco per questo 1 gennaio!