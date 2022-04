Giochi classici ingiocabili su PS3 e Vita e nessuno sa perché

In un periodo in cui il mercato digitale si rinnova e in cui nasce la nuova versione di PlayStation Plus (potete abbonarvi all’attuale servizio tramite Amazon), c’è chi ha fatto a proprie spese una scoperta destabilizzante.

Da tempo ormai va avanti il dibattito tra chi preferisce le versioni fisiche dei giochi e chi invece decide di risparmiare tempo e spazio nelle proprie stanze comprando i titoli direttamente nella loro versione digitale.

Molti dei sostenitori del primo pensiero sono anche appassionati collezionisti, altri sono solamente affezionati al valore materiale dell’oggetto che ci si porta a casa.

Adesso sembra che alcuni utenti si siano imbattuti in un problema decisamente grave, che non permette loro di avviare le proprie copie digitali di alcuni giochi su console come PS3 e PS Vita.

Come possiamo leggere tramite VGC, più giocatori hanno segnalato di non poter avviare la loro versione PSOne Classic di Chrono Cross poiché questa sembra essere scaduta decenni fa.

So did @PlayStation expire the PSOne Classics versions of #ChronoCross and #ChronoTrigger by setting the date on new downloads to 12/31/1969? This is preventing me from playing my purchased copies on Vita and PS3. @ModernVintageG @dark1x pic.twitter.com/wxRebNIZWh — Christopher Foose (@FooseTV) April 8, 2022

Tutto ciò coincide anche con l’uscita del nuovo Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, di cui potete consultare la nostra recensione a questo link, ma ci sono evidenze che testimoniano che il problema non è legato solamente a questo singolo gioco.

Su Reddit un utente ha segnalato che tutta la sua libreria di titoli PS Vita risulta al momento scaduta, impossibile da avviare e quindi da giocare.

Non è chiaro quale possa essere la causa del problema, né se quest’ultimo verrà risolto a breve o meno.

Ma sicuramente capiamo la frustrazione di chi si è trovato a non poter avviare le proprie versioni digitali dei titoli in questione.

Nel frattempo, per rimanere in tema, sappiate che PlayStation Plus vi regala un bonus completamente gratuito, e che sono già disponibili i nuovi giochi gratis di aprile del servizio Sony.