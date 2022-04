PlayStation Plus, disponibili ora i nuovi giochi gratis di aprile

La line-up di PlayStation Plus si è appena aggiornata con i nuovi giochi gratis di aprile: da questo momento tutti gli abbonati potranno dunque scaricare i nuovi omaggi, senza costi aggiuntivi.

Da adesso gli utenti iscritti a PlayStation Plus potranno dunque scaricare 3 nuovi titoli in regalo, disponibili per PS5 e PS4 e scaricabili fin da subito sui propri dispositivi.

Questo mese ci sarà dunque un gioco in meno rispetto a marzo: Sony aveva infatti deciso di proporre un’esclusiva aggiuntiva, ma l’offerta non sarà replicata.

I fan avevano comunque potuto già approfittare del primo gioco gratis di aprile, reso disponibile in anticipo durante la scorsa giornata: da questo momento sono però ufficialmente disponibili tutti i nuovi regali.

Oltre al già citato SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated, da questo momento potrete dunque scaricare anche Hood Outlaws & Legends e Slay the Spire sulle vostre console.

Battle for Bikini Bottom Rehydrated è il remake di uno dei videogiochi di SpongeBob più amati di sempre dai fan: in questo folle platformer potrete divertirvi nei panni dei vostri personaggi preferiti, godendovi anche tanti contenuti aggiuntivi tagliati dalla versione originale del titolo.

Hood Outlaws & Legends è invece la proposta del mese dedicata ai fan PS5: in questo titolo multigiocatore dovrete affrontare e sconfiggere gli avversari in intense rapine PvPvE a sfondo medievale, investendo il bottino ottenuto per ottenere nuovi vantaggi.

Infine, Slay the Spire è un interessante ibrido tra roguelike e giochi di carte per giocatore singolo: dovrete costruire saggiamente il vostro mazzo per riuscire a scalare la Guglia e combattere contro pericolosi nemici.

Potete scaricare immediatamente i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus facendo clic sui seguenti link, dopo aver naturalmente effettuato il login con il vostro account attualmente iscritto al servizio:

Vi ricordiamo che tutti i giochi del mese saranno riscattabili fino al 3 maggio: il nostro consiglio è dunque quello di aggiungerli alla vostra raccolta il prima possibile.

Segnaliamo anche che uno dei migliori giochi di PlayStation Plus Collection lascerà a breve il servizio: se non l’avete già fatto, suggeriamo di riscattarlo prima che sia troppo tardi.