Ora potete giocare gratis un recentissimo gioco Ubisoft, ma solo per pochi giorni

Siete tra coloro che vogliono rimpolpare la propria libreria di videogiochi senza però spendere troppi soldi – o senza spenderne nessuno, quando consentito? Allora, oltre alle offerte per i giochi gratis che vi segnaliamo puntualmente, come quelli di Epic Games, di Amazon o di PlayStation Plus, vi raccomandiamo di approfittare della nuova iniziativa di Ubisoft.

In queste ore, infatti, il celebre publisher transalpino ha annunciato che dal 3 al 5 settembre potete giocare gratis il suo Watch Dogs Legion su PC, PS4, PS5 e Google Stadia.

Il gioco, come vi raccontammo nella nostra recensione, vi porta in una Londra oppressa in cui voi cercate di mettere insieme la Resistenza, reclutando (letteralmente) gli abitanti della capitale britannica per formare un piccolo grande esercito disposto a tutto pur di riportare la libertà sotto la luce del Tower Bridge.

Watch Dogs Legion, che ha proposto anche un DLC con il ritorno dei protagonisti storici del franchise, potrà essere già scaricato da oggi in pre-load sulle diverse piattaforme. Potrete giocare liberamente fino al 5 settembre e, qualora il gioco fosse di vostro gradimento, potrete poi decidere di acquistarlo definitivamente, portando con voi i progressi fatti mentre giocavate gratis.

Se doveste optare per l’acquisto, i prezzi sarebbe ridotti come segue:

Ubisoft Store ed Epic Games Store su PC: sconto del 60% sulla standard, la Deluxe, la Gold e la Ultimate; del 25% sul Season Pass;

ed su PC: sconto del 60% sulla standard, la Deluxe, la Gold e la Ultimate; del 25% sul Season Pass; Stadia Pro : sconto del 55% su Deluxe e 50% su Gold;

: sconto del 55% su Deluxe e 50% su Gold; PlayStation Store: 67% di sconto su Deluxe e Gold.

Non è la prima volta che Watch Dogs Legion viene proposto con accesso gratis da parte di Ubisoft: in precedenza, avevamo visto un’iniziativa simile anche lo scorso mese di marzo.

Per il futuro, Ubisoft potrebbe magari applicare anche a Watch Dogs una formula simile a quella chiacchierata per Assassin’s Creed: la saga degli Assassini, per il poco che è trapelato, guarderà ad Assassin’s Creed Infinity, un episodio persistente che farebbe da contenitore a diverse nuove storie nell’universo della saga, e di cui siamo in attesa di scoprire di più.

Che sia lecito, un giorno, aspettarsi un’iniziativa simile anche per quello che scopriremo essere l’erede di Watch Dogs Legion? Saremo, come sempre, in prima linea per scoprirlo.