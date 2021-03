Watch Dogs Legion gratis questo fine settimana

Watch Dogs Legion sarà giocabile gratuitamente questo fine settimana grazie ad una prova che partirà da giovedì 25 marzo (ore 17) e terminerà lunedì 29 alle ore 13:00.

Il pre-load sarà disponibile da domani alle 17:00, in modo che i giocatori possano accedere fin da subito alla prova su PC via Epic Games Store e Ubisoft Store, PS4, PS5, mentre su Xbox One e Xbox Series X|S il pre-caricamento non sarà accessibile.

La prova conterrà metà degli otto quartieri esplorabili nel gioco completo e la missione Skye Larsen, una delle più iconiche del titolo.

Questa trial comprenderà tutte le attività dell’open world, come il gioco a freccette e i combattimenti, e permetterà di trasferire i progressi sul gioco completo.

Saranno attivi contestualmente questi sconti:

Xbox: dal 23 marzo al 15 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard e Ultimate.

PlayStation: dal 24 al 31 marzo, 50% di sconto sulle edizioni Standard e Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Ubisoft Store per Windows PC: dal 18 marzo al 9 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Epic Games Store per PC Windows: dal 25 marzo all’8 aprile, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Stadia: dal 25 al 29 marzo, 50% di sconto sulle edizioni Standard, Gold & Ultimate e 25% di sconto per il pass stagionale.

Sono inoltre in arrivo nuovi contenuti per tutti i giocatori:

23 marzo: Capobranco, la prima Operazione Tattica che richiede lavoro di squadra ed efficienza, è disponibile nella modalità online di Watch Dogs: Legion. Lavorando con un informatore, la DedSec scopre una pericolosa iniziativa che porta un’avanzatissima IA a coscienza collettiva nella Guerriglia Urbana con i Droni. Devono affrettarsi per fermare il programma mentre traccia e scoprire una terrificante minaccia nascosta al centro di tutto.

Alla fine di maggio, i giocatori avranno accesso a due nuove modalità PvP: Estrazione Invasione, la preferita dei fan, insieme a una nuova Operazione Tattica, Project Omni, per la modalità online di Watch Dogs: Legion. Project Omni è una sfida intensa e impegnativa che richiede un gruppo di quattro giocatori per infiltrare un progetto segreto e scoprire perché i dispositivi Optik dei londinesi stanno creando dei problemi ai loro cervelli.

Per i possessori di pass stagionali:

[Fine aprile], Mina, una cavia di esperimenti transumani che possiede l’abilità di controllare le menti, sarà disponibile con una nuova missione.

[Fine giugno] uscirà Watch Dogs: Legion – Bloodline, una nuova linea narrativa che include Aiden Pearce e Wrench dei precedenti episodi di Watch Dogs, completamente giocabili nella campagna single player e online.

[Agosto], Darcy, membro dell’Ordine degli Assassini da Assassin’s Creed sarà disponibile come personaggio giocabile con nuove missioni.

Watch Dogs Legion festeggia così la nuova modalità multiplayer, che era stata rinviata a causa di problemi tecnici su PC ma è ora disponibile per tutte le piattaforme.

Una giornata piuttosto intensa per Ubisoft, da tempo al centro di rumor che vorrebbero il suo servizio in abbonamento presto integrato in Xbox Game Pass.