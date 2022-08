Ghost of Tsushima potrebbe diventare il film sui videogiochi più fedele di sempre

Ghost of Tsushima si è da tempo imposto come una IP tutta nuova firmata da Sucker Punch, team noto soprattutto per la saga InFamous, tanto che prossimamente approderà anche al cinema.

Il gioco (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) è riuscito a conquistare un gran numero di giocatori in tutto il mondo, meritatamente.

Ora, mentre i fan attendono conferme circa l’eventuale sequel in sviluppo, ecco che si torna a parlare del film live action prodotto da PlayStation.

Già nelle ultime settimane era emerso un nome per quanto riguarda l’attore protagonista, sebbene ora è proprio il regista del film a parlare del suo progetto.

Oltre l'orizzonte

Chad Stahelski, regista del film di Ghost of Tsushima, ha infatti parlato a Collider svelando che la pellicola sarà girata con un cast totalmente giapponese e in lingua nipponica.

«Credo che se lo faremo bene, sarà visivamente davvero straordinario. Sarà un film fondato sui personaggi. Ha l’opportunità di creare grandi scene d’azione e visivamente d’impatto», ha spiegato Stahelski.

E ancora, «parliamo di un film giapponese sui mongoli che invadono l’isola di Tsushima. Avremo un cast completamente giapponese, in lingua giapponese. Sony è d’accordo e ci sostiene. Vado in Giappone da quando avevo 16 anni. Amo quel paese, la sua gente e la lingua.»

«Voglio provare a dirigere anche in quella di qualcun altro e spostare culturalmente la mia mentalità per mettere insieme tutto ciò in un modo che convinca anche il pubblico occidentale» ha concluso il cineasta.

Chad Stahelski, noto soprattutto per il suo lavoro su John Wick, sembra quindi avere le idee chiare sul progetto: vedremo cosa ne uscirà fuori.

Vero anche che il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista non c’è ancora, sebbene voci indicano Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.

Del resto, proprio il regista era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve.