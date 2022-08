Il film di Ghost of Tsushima potrebbe aver trovato il protagonista

Nel 2020 Ghost of Tsushima si imponeva come una proprietà intellettuale tutta nuova firmata da Sucker Punch, team noto soprattutto per i suoi lavori sulla saga InFamous.

Il titolo (che trovate anche su Amazon a ottimo prezzo) è riuscito a conquistare un gran numero di giocatori, oltre a fare registrare vendite davvero notevoli.

Ghost of Tsushima è infatti anche riuscito anche a vincere un gran numero di premi di rilievo, facendo così capire le potenzialità delle nuove IP sviluppate a modo.

Ora, mentre i fan attendono conferme circa l’eventuale sequel in sviluppo, ecco che si torna a parlare del film live action prodotto da PlayStation.

La modalità foto del gioco è incredibile

Come riportato anche da PSU, l’attore di Bullet Train e Snake Eyes Andrew Koji ha dichiarato a EW di aver messo gli occhi sul ruolo da protagonista nel prossimo film di Ghost of Tsushima.

Koji vorrebbe infatti vestire i panni di Jin Sakai, eroe principale del gioco: «Voglio recitare in Ghost of Tsushima, ecco cosa. Mi piacerebbe molto. Penso di poter essere un ottimo Jin. Potrei dargli il mio tocco personale.»

Koji è un grande appassionato di videogiochi e in passato ha rivelato di aver completato Ratchet & Clank durante la promozione di Snake Eyes: G.I. Joe Origins, per poi dedicarsi ben due volte al completamento del titolo Sucker Punch.

Il film di Ghost of Tsushima è attualmente in fase di sviluppo presso Sony Pictures e dovrebbe essere diretto da Chad Stahelski, noto soprattutto per il suo lavoro su John Wick.

Proprio il regista era tornato a parlare della pellicola rassicurando i fan, visto che il film sarà fatto come si deve e Stahelski vuole che venga bene.

Al momento, tuttavia, il nome ufficiale dell’attore che vestirà i panni del protagonista non c’è ancora, sebbene altre voci portano proprio a Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.