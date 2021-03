Ghost of Tsushima: Jin Sakai nudo nel film? L’attore ci sta

A seguito dell’annuncio dell’adattamento cinematografico di Ghosts of Tsushima – che sarà diretto dal regista di John Wick – continuano le speculazioni circa il cast.

Il film avrà l’importante onere di riproporre il Giappone Feudale del titolo in esclusiva PlayStation, che si è rivelato essere uno dei più amati dalla community

Tra gli annunci più attesi c’è sicuramente quello legato al nome dell’attore che vestirà i panni del protagonista, e voci sempre più insistenti portano proprio a Daisuke Tsuji, l’interprete di Jin Sakai nel gioco.

Lo stesso attore si è fatto avanti su Twitter e ha mostrato grande interesse verso questa possibilità – anche a costo di mettere nuovamente in mostra le sue natiche – ammettendo che «Se dovessi interpretare Jin nel live action di Ghost, sappiate che sono pienamente d’accordo nel mostrare il mio sedere in scene di nudo».

If I get to play Jin in the live action Ghost, let it be known that I fully agree to doing butt nudity. https://t.co/WJBPP9gkgb — Daisuke Tsuji (@dicek2g) March 26, 2021

Sakai non è infatti nuovo a questo atto dato che nel videogioco i glutei del protagonista vengono spesso esibiti – oltre agli autentici arrampicamenti – durante i momenti di relax nei bagni termali.

Dopo il simpatico cinguettio, l’attore – originario del Kuwait – ha sicuramente ottenuto un maggiore consenso a livello popolare e si candida come uno dei papabili interpreti di Jin Sakai nell’ambizioso live action.

Il film avrà una grande attinenza con il videogioco, dal momento che il team di sviluppo compare tra i produttori esecutivi proprio come per la serie di The Last of Us.

«La sua visione profetica, sostenuta da anni di esperienza, ha dato vita ad alcune delle scene di azione più belle mai realizzate», ha spiegato del resto il game director Nate Fox a proposito della nomina del regista.

«Se c’è qualcuno che può far prendere vita alla tensione al cardiopalmo dei combattimenti con katana di Jin, quello è proprio Chad Stahelski».

Un lungometraggio che sarà una sorta di chiusura del cerchio per la proprietà intellettuale, visto che è a sua volta ispirata ai film di Akira Kurosawa.

Ricordiamo che Ghost of Tsushima è sviluppato da Sucker Punch potrebbe presto avere un sequel per PlayStation 5, come riportato da una recente offerta di lavoro.