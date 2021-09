Ghost of Tsushima, l’ultima patch rende più facile sbloccare un trofeo

I giocatori continuano ad esplorare il bellissimo mondo di Ghost of Tsushima, soprattutto i cacciatori di trofei per i quali, grazie ad un aggiornamento, la vita sarà un po’ più semplice.

L’aggiornamento, specifico per la versione Director’s Cut del titolo, è servito ad aggiungere un dettaglio particolare in merito ad un trofeo.

L’ultima patch di Ghost of Tsushima: Director’s Cut per PlayStation 5, aggiunge una serie di piccoli aggiustamenti e fix, incluso uno che rende più facile ottenere un trofeo.

Ci riferiamo al trofeo “Cortesia Comune”, che richiede al giocatore di cercare e completare tutti i racconti sull’isola di Iki, espansione aggiunta proprio dalla Director’s Cut.

Tuttavia, i giocatori hanno avuto problemi a completare questo trofeo, perché i racconti non sono segnati nel diario di Jin, né sono mostrati sulla mappa di gioco.

Questo è un problema che è stato risolto nella patch 2.11, come riportato da VGC, dove Sucker Punch ha aggiunto un elmento nell’interfaccia di gioco che segna il progresso del trofeo.

Il team continua quindi a dare un grande supporto al suo titolo, e questo è solo l’ultimo di una lista di aggiornamenti inseriti in Ghost of Tsushima Director’s Cut.

E, nella patch 2.11, vengono fatte anche delle altre modifiche interessanti ed aggiustamenti, come il boost alle ricompense delle Prove di Iyo oppure la risoluzione del problema della scomparsa degli elementi cosmetici nel new game plus.

