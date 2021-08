Death Stranding ha un riferimento a Ghost of Tsushima (ben nascosto)

Death Stranding è diventato da subito un gioco che ha fatto molto discutere, sebbene il fascino indiscusso del titolo di Kojima ha portato i giocatori a scovare alcune chicche davvero uniche.

Senza contare che che la versione next-gen del capolavoro di Kojima Productions sarà disponibile a partire dal 24 settembre su PS5.

Del resto, parliamo di un gioco che ha poco ricevuto il romanzo ufficiale (disponibile anche in Italia), analizzato con tutti i crisimi dalla nostra Stefania Sperandio solo pochi giorni fa.

Oltre al fatto che Death Stranding ha anche dato vita a improbabili crossover, come quello con Ellie e Joel da The Last of Us.

Parlando sempre di crossover – o quasi – un giocatore via Reddit ha scovato quello che sembrerebbe essere un qualche tipo di omaggio a Ghost of Tsushima nel titolo di Kojima.

Come potete vedere dall’immagine poco sopra, è stato scovato un torii, molto simile a quelli che contraddistinguono lo scenario di Ghost of Tsushima.

Per chi non lo sapesse, si tratta di uno dei simboli dello shintoismo, portali generalmente di colore rosso, che danno accesso ai templi shintoisti.

Considerati estremamente importanti dai credenti, i torii simboleggiano il contatto tra terra e cielo, ovvero tra il mondo umano e quello divino.

Proprio quest’ultimo passaggio si legherebbe piuttosto bene alla tematica principale che fa da sfondo a Death Stranding, specie per via della presenza delle CA.

Non è chiaro se la presenza di un portale shintoista nel titolo di Kojima sia un riferimento proprio a Ghost of Tsushima, ma si tratta sicuramente di una scoperta realmente interessante.

Avete letto anche che i giocatori impegnati a riconnettere l’America di Death Stranding hanno scelto di esplorare il mondo di gioco in modo davvero unico?

Ricordiamo anche che la modalità multiplayer di Ghost of Tsushima apporterà diverse modifiche e diventerà standalone.

L’Isola di Iki, la nuova ambientazione presente nella Director’s Cut del titolo Sucker Punch, potrebbe nascondere una sorpresa che manderà in estasi i fan.