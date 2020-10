Ghost of Tsushima Legends è qui (ma qualcosa non va): altra patch in arrivo

Dalla giornata di ieri, 16 ottobre, Ghost of Tsushima Legends è disponibile su PS4, introducendo per la prima volta il multiplayer nell’action adventure a tema nipponico di Sucker Punch.

Legends è gratuito per tutti i possessori del gioco esistente, dando modo di provare con mano un’avvincente e inedita modalità cooperativa.

A quanto pare, però, ci sarebbero alcun problemi di percorso: alcuni bug avrebbero infatti costretto Sucker Punch a mettersi immediatamente al lavoro su una nuova patch da rilasciare quanto prima. Tra questi, l’impossibilità di connettersi a al PlayStation Network, oltre a non poter sbloccare alcuni Trofei o oggetti presenti nel gioco

Poco sotto, il post rilasciato via Twitter:

Thank you to everyone playing #GhostOfTsushima version 1.1 so far! If you're encountering issues, please contact https://t.co/kzsFTmwb3a

We are currently aware of issues with trophy unlocks, a sticky spot in the Legends tutorial, and some frequent network warning pop-ups.

— Ghost of Tsushima 🎮 Version 1.1 OUT NOW! (@SuckerPunchProd) October 17, 2020