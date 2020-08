Ghost of Tsushima Legends annunciato, nuovo multiplayer co-op

Sony ha annunciato Ghost of Tsushima Legends, un nuovo gioco multiplayer co-op per PS4 incentrato sul mondo creato da Sucker Punch.

Il titolo è un’esperienza multigiocatore cooperativa ispirata ai racconti del folclore e della mitologia giapponese, e avrà tematiche più fantastiche rispetto al prodotto originale, fedele invece alla storia e alla cultura nipponica tradizionale.

«Legends è un’esperienza interamente nuova – è una modalità separata che non segue Jin o i compagni del suo viaggio, ma si concentra invece su quattro guerrieri che sono diventati leggende in storie raccontate dalla gente di Tsushima», ha spiegato il senior Darren Bridges.

Questo il trailer d’annuncio:

Gli utenti potranno scegliere tra quattro classi diverse – Samurai, Cacciatore, Ronin o Assassino – e giocare con i propri amici o tramite il matchmaking online in una serie di missioni storia per due giocatori, oppure in missioni survival in stile orda con ondate di nemici da battere in quattro giocatori.

Le missioni per due giocatori avranno una difficoltà a scalare verso l’alto man mano che si progredirà nella storia e per farlo sarà necessario sincronizzarsi a dovere con il proprio partner. Le missioni survival avranno invece nuovi Oni progettati appositamente e con abilità sovrannaturali.

«Poco dopo il lancio», sarà pubblicato un raid per quattro giocatori che presenterà un livello di sfida ancora superiore in un regno completamente nuovo per combattere un «nemico brutale, terrificante».

Il multiplayer richiede una connessione a Internet costante e un abbonamento a PlayStation Plus. Più avanti saranno condivisi dettagli sulle classi e sulla personalizzazione dei protagonisti.

Ghost of Tsushima Legends sarà disponibile gratuitamente per i possessori di Ghost of Tsushima nel corso dell’autunno.

Di certo, rappresenta una tappa intermedia a sorpresa tra l’action adventure open world apprezzato appena un mese fa e il seguito a cui Sucker Punch non ha nascosto di stare facendo un pensierino.