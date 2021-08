Ghost of Tsushima Director’s Cut migliora una feature (ed è merito di PS5)

Ghost of Tsushima Director’s Cut non ha soltanto offerto la possibilità di apportare migliorie al comparto tecnico grazie a PS5, ma ha permesso agli sviluppatori di sfruttare la next-gen per migliorare una delle meccaniche del titolo.

Sucker Punch ha infatti deciso di sfruttare adeguatamente il feedback aptico del DualSense per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, come avevano tentato di fare precedentemente con il controller PS4.

La nuova release del titolo includerà non solo tante migliorie per l’avventura principale, ma anche l’espansione sull’Isola di Iki, che includerà nuovi luoghi e racconti da completare.

In occasione dell’imminente release del titolo, cambierà anche la modalità multiplayer di Ghost of Tsushima, che apporterà diverse modifiche e diventerà standalone.

In un’intervista rilasciata a IGN.com, Jason Connell, il Creative e Art Director di Ghost of Tsushima, ha voluto sottolineare come il feedback aptico abbia permesso di rendere ancora più realistica l’esperienza di gioco.

Grazie al DualSense, Sucker Punch è infatti riuscita a riprodurre fedelmente non solo elementi come la sensazione delle gocce di pioggia che cadono sul terreno, ma anche a migliorare una delle feature più apprezzate dagli utenti.

Una delle caratteristiche principali dell’avventura di Jin Sakai era infatti la possibilità di evocare il vento guida, facendo scorrere leggermente le dita sul controller di PS4: un feedback sonoro e visivo poi avrebbe consentito di sapere con precisione in quale direzione bisognava proseguire per l’obiettivo.

Il feedback aptico ha però permesso di migliorare ulteriormente il coinvolgimento di questa meccanica, dato che consente di avere la sensazione di sentire davvero la direzione in cui procede il vento.

Jason Connell infatti spiega che prima di lavorare alla Director’s Cut era in grado di avvertire il vento da destra a sinistra, ma non era mai riuscito a sentirlo arrivare addirittura da sopra la propria testa.

Con l’arrivo di PS5 ed il potenziale fornito dal feedback aptico, gli sviluppatori sono riusciti a rendere questa feature ancora più realistica: non solo sarà in grado di aiutare maggiormente gli utenti in difficoltà, ma permetterà di immergerli ulteriormente nell’isola di Tsushima.

Il dover pagare una «tassa» ha fatto arrabbiare gli utenti PS5, ma sapere che le feature introdotte sono state studiate per sfruttare pienamente la next-gen potrebbe rappresentare una giusta consolazione.

L’Isola di Iki, la nuova ambientazione presente su Ghost of Tsushima Director’s Cut, potrebbe nascondere una sorpresa che renderà felici i fan.

Sucker Punch ha da poco celebrato il primo compleanno di Ghost of Tsushima, reintroducendo alcuni costumi speciali per il multiplayer.