Ghost of Tsushima compie un anno e il team festeggia con una sorpresa

Ghost of Tsushima è uscito il 17 luglio 2020, esattamente un anno fa, e il team di Sucker Punch ha voluto celebrare questa importante ricorrenza con una gradevole iniziativa.

L’action adventure arriverà il 20 agosto in una nuova versione Director’s Cut che ha già scatenato un acceso dibattito relativo al prezzo da pagare per l’upgrade PS5.

Gli utenti non hanno preso bene la notizia di un aggiornamento next-gen a pagamento e hanno manifestato il loro dissenso nel corso delle ultime due settimane.

Le novità incluse nella prossima versione saranno molte, e tra queste l’isola di Iki potrebbe riservare qualche sorpresa (che dovrebbe concretizzarsi in tante ore di gioco aggiuntive).

Per celebrare questo primo anniversario, Sucker Punch ha introdotto nuovamente alcuni costumi speciali inizialmente resi disponibili in Ghost of Tsushima Legends, la modalità multiplayer del gioco.

Prima di esibire ancora una volta il contenuto visto in precedenza, il team ha ringraziato i giocatori tramite il seguente tweet, cogliendo l’occasione per fornire qualche interessante statistica:

July 17 marks one year since the release of #GhostOfTsushima! For every fox you pet, every photo mode shot you shared, every standoff you completed, or any other way you joined us on this journey, thank you from the bottom of our hearts for an incredible year! pic.twitter.com/HVI3NxdGqQ — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) July 16, 2021

Sono stati registrati ben 679.2 milioni di situazioni di stallo con gli avversari, 333.1 milioni di duelli, 68.5 milioni di Haiku composti e 61 milioni di foto scattate.

Ma i sorprendenti risultati non finiscono qui: a testimonianza dell’ottimo riscontro riservato dal pubblico a Ghost of Tsushima vanno considerati circa 4 anni spesi cavalcando, 55.63 milioni di volpi accarezzate, 60.1 milioni di cani evocati e 40.76 milioni di missioni giocate nella modalità Legends.

Come detto poco fa, per ringraziare i fan Sucker Punch ha reintrodotto i costumi speciali dedicati a God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of The Colossus e Bloodborne. Per ottenerli, come specificato da questo tweet, sarà necessario completare qualsiasi missione della modalità Storia o Sopravvivenza con ognuna delle classi relative ai nuovi outfit:

To celebrate, we've re-enabled these #GhostOfTsushima: Legends outfits inspired by iconic PlayStation characters from God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus and Bloodborne! Unlock them by completing any Legends Story or Survival mission with each class. pic.twitter.com/fsloR3iKNx — Ghost of Tsushima 🎮 Director's Cut Out 8/20! (@SuckerPunchProd) July 16, 2021

Si tratta di una gradevole iniziativa per celebrare gli ottimi risultati raggiunti dal titolo, anche in vista della Director’s Cut in arrivo il prossimo mese.

Se avete dei dubbi sul prezzo del gioco in versione next-gen, questa stima sull’upgrade per PS5 vi aiuterà a chiarirvi le idee.

Secondo quanto “suggerito” dalla stessa Sony nei giorni scorsi, dopo Death Stranding e Ghost of Tsushima altre Director’s Cut potrebbero arrivare in futuro.

In tempi recenti, un indizio aveva lasciato intendere un prossimo arrivo del titolo di Sucker Punch anche su PC, ma per ora nulla è stato confermato.