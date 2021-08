Ghost of Tsushima: Legends diventa standalone e si rinnova da cima a fondo

Pubblicato lo scorso anno, Ghost of Tsushima: Legends rappresentava il tentativo di Ghost of Tsushima di rendersi più persistente, proponendo un’esperienza multiplayer che potesse coinvolgere i giocatori e farli divertire più a lungo con le meccaniche che, nella campagna, portavano a vivere i combattimenti a fil di spada nei panni di Jin Sakai.

Raccolti i feedback dei giocatori negli ultimi dieci mesi, Sucker Punch e Sony Interactive Entertainment hanno annunciato oggi che sono in arrivo importanti cambiamenti per Legends, che si prepara a sua volta all’imminente arrivo di Ghost of Tsushima: Director’s Cut – atteso per il prossimo 20 agosto.

Tutte le novità, sottolineano gli sviluppatori, saranno gratis per chiunque sia in possesso del gioco su PS4 o su PS5, e non sarà necessario acquistare l’edizione Director’s Cut per poterne godere. L’idea, anzi, è quella di rendere il pubblico meno frammentato possibile: ecco anche perché i vostri progressi vi seguiranno a prescindere che giochiate su una console o su un’altra.

La prima novità svelata è la nuova modalità Rivals: quest’ultima, in arrivo il 3 settembre (che includerà anche oggetti cosmetici e Trofei) vedrà due squadre sfidarsi per sconfiggere orde di nemici.

In concomitanza, sarà anche lanciato il sistema Gear Mastery. Quest’ultimo sarà un’espansione del già presente sistema di progressione e ricompense previsto in Legends: superato il livello 110, potrete ottenere le sfide Mastery, che vi permetteranno di arrivare fino a 120 e, una volta fatto, di sbloccare un secondo slot perk.

Preparatevi a dilettarvi per padroneggiare i nuovi limiti in Ghost of Tsushima Legends

Dal 20 agosto, con Director’s Cut, arriverà anche un nuovo aggiornamento che introdurrà delle migliorie basate sui feedback della community, come bilanciamenti alla modalità Survival per accorciare la lunghezza delle sessioni e cambiamenti alle varianti settimanali del Survival Nightmare.

Se, infine, siete interessati solo al multiplayer e non alla campagna, non avrete più bisogno di acquistare il gioco completo: potrete infatti acquistare Ghost of Tsushima: Legends standalone a 19,99€ direttamente da PlayStation Store, sia su PS4 che su PS5. Questa versione darà accesso a tutti i contenuti (a eccezione di quelli cosmetici che vengono dalla campagna) di quella presente nel gioco base, quindi non avrete nessun tipo di limitazione.

Inoltre, se doveste poi decidere di volere acquistare il gioco completo, potrete integrare l’acquisto comprando la Director’s Cut a 50€, per avere il pacchetto all-inclusive di Ghost of Tsushima.

Ghost of Tsushima è stato l’ultima esclusiva first party lanciata da Sony sulla sua PlayStation 4, subito dopo The Last of Us – Parte II. Il gioco vi mette nei panni di Jin Sakai, che deve scegliere tra il proteggere a tutti i costi l’isola di Tsushima a cui deve tutto e il proteggere il suo onore di samurai. C’è un modo per fare entrambe le cose? In un mondo ideale, forse sì, ma in quello di Jin…

Il gioco, forte di atmosfere davvero uniche, ci aveva colpito in positivo per le sue suggestioni e la piacevole esperienza controller alla mano, come aveva raccontato il nostro Domenico nella ricca video recensione. La Director’s Cut, vi ricordiamo, includerà anche dei contenuti inediti, che vi faranno esplorare un nuovo scenario ricco di missioni e novità.